El Betis busca un nueve potente en el mercado para la 2025-26

El Betis ha comenzado el diseño de la temporada 2025-26 en la comisión deportiva que rige esta parcela de la entidad. Se evalúa el rendimiento de la plantilla actual, que sufrirá varios retoques para tratar de dar un paso más en esta exitosa secuencia ... con Manuel Pellegrini. La planificación estaba pendiente de si el horizonte era de Liga de Campeones o de Europa League. Finalmente será la segunda competición pero hay una posición que se ha detectado como prioritaria en los dos caminos y es la de delantero centro goleador. El club verdiblanco quiere apostar fuerte este verano por un ariete que aproveche el buen rendimiento que ofrece la brillante segunda línea del ataque, con Isco, Lo Celso, Abde, Jesús RodrIguez y Antony, si finalmente logran que permanezca en Heliópolis. Ya está en el equipo Cucho Hernández y Bakambu pero el club le dará otra vuelta a esa ubicación para subir otro escalón en el rendimiento.

Quiere el Betis a un delantero de nivel, con cierto contraste y valor en el mercado y con rendimiento no sólo inmediato sino de futuro. Con una edad buena para poder estar varios años en el club anotando goles y también con un precio acorde para generar plusvalía. Se considera en la comisión deportiva que es un puesto clave para poder alcanzar los objetivos previstos, sobre todo de entrar de una vez en puestos de Liga de Campeones, algo que se ha luchado hasta el final este curso quedándose el equipo prácticamente a las puertas.

La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara ha peinado el mercado buscando a jugadores de estas características y el club ha contactado con diferentes agentes para sondear opciones que encajen en este retrato robot. En principio no se buscan jugadores cedidos o al menos que si llegan a préstamo que tengan opción de continuidad segura en caso de buen rendimiento. Quiere el Betis una apuesta seria para mejorar en esa posición y Manuel Pellegrini está de acuerdo con ello.

Esta campaña esa posición ha tenido mucha movilidad. Bakambu y Cucho Hernández se están alternando entre Conference y LaLiga en este exitoso tramo final de temporada pero de nueve han actuado diferentes jugadores durante el año como Vitor Roque, Aitor, Lo Celso, Juanmi, Chimy Ávila o Pablo García. Quiere el Betis a un jugador fiable que actúe de referencia para el ataque y que garantice un buen número de goles. La apuesta de enero por Cucho Hernández, por el que abonó trece millones de euros, se ha demostrado acertada y se tiene en mucha estima al colombiano, pero se busca una alternativa incluso más potente para invertir.

En ese sentido todo apunta a que la idea será buscarle un destino a Bakambu, de 34 años, cuya temporada ha sido notable en la Conference. Acaba su contrato con el Betis en junio de 2026 y en la entidad ya le estuvieron buscando destino en ventanas anteriores. En enero pactaron con el congoleño mantenerle dándole confianza y él ha respondido con creces llevando al equipo a la final europea y sabiendo combinarse con Cucho en LaLiga. Lo normal es que se abra en verano un escenario para encontrarle acomodo y poder recuperar lo invertido por él para abrir paso a un punta más joven y con recorrido.

El club trabaja en la sombra buscando este tipo de perfil en el ataque para mejorar esa zona tan importante del campo. La portería está resuelta con la incorporación como agente libre de Álvaro Valles. El nueve se considera un puesto clave y por ello la cifra para esta apuesta será importante. En caso de haber llegado a Champions hubiera sido hasta mayor pero el mercado está bien estudiado para poder incorporar a un nueve que solucione todo lo que genera el equipo en la ofensiva. En los últimos años los goleadores verdiblancos han sido Borja Iglesias, por el que el club abonó 28 millones, y Willian José, por el que pagó 10. Ahora está Cucho como apuesta económica y Bakambu fue una opción de rendimiento inmediato que ofrecía el mercado en enero de 2025. Lo que se quiere es a otro jugador que se asiente en el Betis y que pueda ayudar a alcanzar las cotas que aún no han sido franqueadas.

Esta campaña el máximo goleador durante mucho tiempo fue Lo Celso y ahora lo es Isco, con once dianas. Desde Borja Iglesias y Juanmi en la 2021-22, cuando hicieron 19 y 20 goles respectivamente, ningún delantero ha superado las quince dianas, que igualó el gallego en la 22-23. Willian José se quedó con catorce el pasado curso. La idea es tener a un ariete potente que garantice una fiabilidad arriba y que pueda suponer un ingreso de millones futuro siendo indiscutible durante un tiempo en Heliópolis. Por ahí se hará el mayor esfuerzo, además del intento para retener a Antony a pesar de no entrar en Champions. Dos puntos clave en la planificación en la que ya trabaja el Betis a pesar de que aún no ha concluido la 2024-25 y hay mucho en juego con la final de la Conference, pero el equipo ya se empieza a construir pensando en los siguientes desafíos en esta etapa de crecimiento del club.