Villegas: Â«No sÃ© si detrÃ¡s de SÃ¡nchez hay algo que no sea tÃ¡ctico, no sÃ© si hay algo cuajadoÂ»

Es la mano derecha de Albert Rivera. Y también la izquierda. Pese al surgimiento de nuevas figuras en Ciudadanos, el papel de José Manuel Villegas como número dos se ha visto cada vez más reforzado. Insiste en que el acuerdo avanza de forma aceptable, y quiere reivindicar su estrategia frente a la izquierda para «no dar por perdida la legislatura». Confiesa no reconocer en este Pedro Sánchez al PSOE con el que Ciudadanos firmó un acuerdo de gobernabilidad y alerta de su «podemización».

¿Cómo evoluciona el pacto con el PP cerca de su aniversario?

Al PP le cuesta cumplir lo que firmó. Éramos conscientes de ello. Es un pacto en el que hay muchas reformas y muchas medidas de regeneración democrática que no están en el ADN de un partido viejo y conservador como el PP. Ahora nuestro papel es arrastrarles a ese cumplimiento. Pero creo que lo estamos consiguiendo en una medida que consideramos aceptable. Es un acuerdo ambicioso que si se cumpliera cambiaría de una forma muy sustancial la arquitectura institucional de este país.

¿Siguen pensando que fue acertado no entrar en el Gobierno?

Sí, cada vez estamos más convencidos de que fue un acierto no entrar en un Gobierno con Rajoy. El hecho de que el PP no se haya regenerado, que no haya cambiado su cúpula, era un freno para entrar en ese Gobierno.

Pero Cs ha apostado en su congreso nacional por entrar en gobiernos a partir de 2019, con el horizonte de hacerlo a nivel nacional en 2020. ¿Cómo se ve condicionada esa estrategia ahora que Rajoy dice estar «en forma» para un tercer mandato?

Ya lo veríamos. Para eso falta mucho. Y falta que los españoles hablen. Habrá que ver quién es el candidato del PP en ese momento y dónde nos ponen los españoles a cada uno y a partir de eso se negociará. Nosotros adoptamos la decisión de a partir de 2019 entrar en gobiernos autonómicos y municipales y después en el de la Nación. Pero eso no quiere decir que estemos obligados a entrar en todos los gobiernos. Habrá que ver si se dan las circunstancias. Lo que teníamos era una decisión previa de no entrar en ningún gobierno y eso queda ahora abierto.

José Manuel Villegas, durante la entrevista con ABC - JOSÉ RAMÓN LADRA

¿Pero Rajoy condiciona la decisión de entrar?

Es que creo que falta mucho y sobre todo falta una primera decisión. Lo tendrán que decidir no sé si el PP o el señor Rajoy. Las pistas que tenemos son declaraciones de Rajoy antes de las últimas elecciones hablando de ocho años o que estaba bien el ejemplo del señor Aznar habiéndose limitado a dos mandatos. Si Rajoy cambia de criterio, veremos. Y también veremos si por el camino se aprueba una ley de limitación de mandatos o no y en qué condiciones lo hace.

Su propuesta es un cambio en la Ley de Gobierno. Pero hay polémica en si llegaría a afectar a Rajoy ¿Lo haría?

«Una podemización del PSOE deja un espacio en el centro-izquierda que puede ver refugio en Cs» José Manuel Villegas

Nuestra propuesta es cambiar la Ley de Gobierno creando otra causa de inelegibilidad, que sería haber sido presidente en los ocho años o dos mandatos inmediatamente anteriores y eso afectaría al señor Rajoy. Esa condición se le aplicaría. Esa es nuestra propuesta y vamos a intentar reactivarla a partir de septiembre. Se la vamos a refrescar al PSOE y también a Podemos. Pero el acuerdo firmado lo tenemos con el PP y lo normal sería sacar este tema con ellos. Pero la aritmética parlamentaria nos permite que si el PP no está muy entusiasmado con alguna de las propuestas podamos buscar mayorías alternativas.

¿Cómo les afecta la elección de Sánchez y cómo ve sus primeros pasos?

Nosotros seguimos trabajando con una estrategia y lo que haga Sánchez nos puede afectar más o menos pero no va a cambiar nuestra estrategia política. Nos preocupa la podemización que pueda sufrir el PSOE, que pueda alejarse de una centralidad en la que creemos que es importante que estuviese para formar mayorías en determinadas reformas. Pero si el PSOE opta por su podemización y por disputarle el espacio de una izquierda más extrema a Podemos es su problema.

¿Puede crecer Ciudadanos ahí?

Sí. Una podemización del PSOE puede dejar un espacio en el centroizquierda que pudiera ver refugio en un partido centrado, liberal-progresista.

Pero el CIS dice que Sánchez crece también en el centro

Desde nuestro punto de vista se consolida nuestro crecimiento. Aunque en todas las líneas de crecimiento hay dientes de sierra. Consolidamos una subida de más de dos puntos en los últimos seis meses. Creemos que esa es la senda.

¿Siguen viendo una legislatura larga como el escenario más probable?

«Tener como único plan para los españoles desalojar a Rajoy con una moción de censura no es un buen plan» José Manuel Villegas

Nosotros creemos que sí. Estamos en una senda de recuperación económica que es importante consolidar. En septiembre empezaremos la negociación para los Presupuestos de 2018. Sería bueno que se asegurase esa estabilidad. Creemos que eso llevaría a una legislatura larga, prácticamente a su fin. 2019 o 2020, eso ya dependerá de las circunstancias en el partido de gobierno, pero que tendríamos esa estabilidad económica a medio plazo asegurada. El botón de las elecciones depende del presidente del Gobierno.

Pero se puede ver condicionado por la inestabilidad, como la amenaza de una moción de censura.

Nosotros no estamos en eso. Hay una legislatura y creemos que hay que aprovecharla. Para negociar y para conseguir reformas. Ese va a ser nuestro papel y nos gustaría que otros partidos estuvieran también en eso y no en dar por perdida una legislatura que acaba de empezar. Solo llevamos un periodo de sesiones, ya se han hecho cosas durante estos seis meses y queda tiempo para hacer muchas más. Tener como único plan para los españoles desalojar a Rajoy mediante una moción de censura no es un buen plan. Nuestro plan es diferente, es aprovechar la legislatura, hacer reformas y cambiar las cosas. Y luego ganar a Rajoy, pero en las urnas. Nosotros no vamos a estar en ningún otro juego. Si hay una moción de censura no va a contar con nuestro apoyo, y no sé qué otras aritméticas se harán.

José Manuel Villegas, durante la entrevista con ABC - JOSÉ RAMÓN LADRA

¿Reconoce algo del Sánchez con el que pactó? ¿Cree que su cambio actual es táctico o por convicción?

No lo tengo muy claro. No sé si es más estratégico o más táctico la podemización actual o su acuerdo con nosotros en aquel momento. En realidad no sé si detrás de Pedro Sánchez hay algo que no sea táctico. No sé si hay algo a medio plazo o si hay algo cuajado. Cada vez lo dudo más. Yo creo que es táctica su podemización actual pero que seguramente era táctico su acuerdo con nosotros.

¿Con este PSOE es difícil alcanzar un acuerdo de esa magnitud?

Si las políticas del PSOE conllevan más gasto público, subida de impuestos o no tener claro el modelo de país... mientras estén en esas estrategia será difícil que haya un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE.

¿Solo pueden llegar a acuerdos de gobierno con el PP?

¿Cuál va a ser el papel del PSOE después de las próximas elecciones? Adivina tú. Es difícil saber cuál va a ser el mes que viene... Pero recuerdo que está vigente un acuerdo con el PSOE en Andalucía. Se están negociando ahora los presupuestos y se están consiguiendo cosas interesantes en materia de bajada de impuestos que los andaluces no habían visto en su vida. Supongo que Susana Díaz es parte de este PSOE.