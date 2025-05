Irene Montero cesa a su jefa de gabinete (IU) en medio de las tensiones de Podemos y Yolanda Díaz

La ministra Irene Montero ha cesado a Amanda Meyer , dirigente de Izquierda Unida , que desde que se formó el Gobierno de coalición en enero de 2020 ejercía de directora de gabinete del departamento de Igualdad. Fuentes gubernamentales hicieron ayer pública esta decisión y el Consejo de Ministros aprobó su salida definitiva. El cese de Meyer se produce en medio de la campaña andaluza del 19-J y de las tensiones entre Podemos, IU y Yolanda Díaz para la configuración del proyecto electoral de la vicepresidenta.

Desde Igualdad intentan que no se relacione su salida con la complicada relación que tienen en estos momentos los dos partidos fuertes de Unidas Podemos. El departamento explica que la decisión es parte de «un cambio de etapa» después de la aprobación en el Congreso de su norma más importante: la Ley de Libertad Sexual . El equipo de Montero apenas dio información. «Amanda ha sido fundamental y esencial en el equipo del Ministerio de Igualdad y en todos los proyectos legislativos que ha impulsado el ministerio», se limitaron a decir. Y en el grupo parlamentario de Unidas Podemos reinaba ayer el mutismo: «respeto» por la decisión y listo.

De la confianza de Garzón

Meyer no es un perfil mediático, pero a nivel interno sí es lo suficientemente relevante como para que su cargo se haya visto afectado por el empeoramiento en la relación de Podemos e IU. Es parte de la Comisión Colegiada Federal de IU, el órgano que gestiona el partido. Concretamente, es la responsable de IU en la Mesa Confederal. Es decir, tiene la confianza del ministro de Consumo y líder de la formación, Alberto Garzón , para ser la vocal del foro que coordina Unidas Podemos (aunque ya no se convoque desde que Yolanda Díaz lidera el espacio). Meyer es militante de IU y del PCE, pero no de Podemos.

La negociación de la coalición Por Andalucía provocó hace unas semanas un enfrentamiento grave entre Podemos e IU; no se ponían de acuerdo para elegir candidato y Díaz tuvo que mediar de forma indirecta y significarse a favor de Inma Nieto , de IU. Todo se cerró de malas formas y a última hora y el resultado final fue desastroso porque IU aseguró que «por error» no registró a Podemos como parte de la coalición andaluza. Fueron horas de reproches y desde Podemos se acusó a IU de traición . Una crisis que hizo tambalear la confianza entre los dirigentes de ambas formaciones a nivel estatal. La expulsión de Meyer se produce justo a continuación de este panorama. IU aún no se pronunció .

Podemos e IU se posicionan ante el proyecto de Díaz de formas diferentes. En IU están sintonizados con la vicepresidenta, pero en Podemos se resisten a perder peso en esa futura candidatura. Este hecho lleva meses tensando y enfriando la relación entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra , y Montero con Garzón. Meyer es hija del exdirigente de IU Willy Meyer . Licenciada en Derecho trabajó en la Asociación de víctimas del 11-M durante siete años y fue secretaria general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en el Gobierno de Andalucía de 2012 a 2015.