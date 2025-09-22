La mejor paella valenciana de España se cocina en Málaga: «No soy cocinero, soy arrocero»

El restaurante Los Reyes ha ganado el campeonato a «mejor paella valenciana» por segunda vez en dos años

Málaga lo ha vuelto a hacer: la mejor paella valenciana de España se cocina en la capital. El restaurante Los Reyes, en el distrito de Cruz de Humilladero, se ha alzado con el premio a la Mejor Paella Nacional en la 64ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el certamen más prestigioso dedicado al arroz.

No es la primera vez que lo consiguen: en 2023 ya se llevaron este mismo galardón. Ahora lo repiten, confirmando que en Málaga no solo se hacen espetos y frituras: también se cuece a fuego lento el arroz más tradicional de Valencia.

La receta del éxito

Detrás del arroz ganador están David García Báez, cocinero y propietario, y Beni Petrova, su mujer, responsable de sala y mano derecha en cocina. Para competir, todos los participantes recibieron los mismos ingredientes: pollo de corral, conejo, judías verdes planas, caracoles y garrofón fresco. ¿El secreto? «Práctica, práctica y más práctica; que te guste, que le pongas pasión y que cuando la estés terminando ya quieras hacer la siguiente», explica David. «Es cuestión de darle cariño y prestarle atención cada cinco minutos».

En el certamen participaron 40 cocineros de todo el mundo: 15 internacionales, 12 valencianos, tres locales de Sueca y diez del resto de España. Junto a Los Reyes estuvo también el restaurante malagueño Trocadero, aunque no logró subirse al podio.

El título absoluto, el de mejor paella del mundo, fue para el restaurante Sabor Amar Paellas (Ecuador), seguido por Lenin Ruelas Cocina (México) y Casa Macario (Tavernes de la Valldigna, Valencia).

Arroces de restaurante Los Reyes en Málaga Los Reyes

Un restaurante con historia

Los Reyes es un negocio familiar abierto en 1973 por Pepe Reyes, padre del actual propietario. Aunque siempre fue un referente en cocina casera, hace seis años David García decidió dar un giro tras visitar Valencia con un arrocero amigo. «Me enamoré y me di cuenta de que no soy cocinero sino arrocero», cuenta. Desde entonces, los arroces se han convertido en la seña de identidad del restaurante, con 15 variedades en carta, entre ellas el valenciano, el de carabineros rojos o el caldoso de bogavante.

Actualmente el restaurante acaba de abrir de nuevo sus puertas tras renovar uno de sus salones más clásicos, y regresan con la satisfacción de haber devuelto a Málaga la corona nacional de la paella valenciana.