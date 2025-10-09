El boom de la cocina georgiana en Málaga y dos restaurantes donde disfrutarla

Málaga se ha convertido en una ciudad donde casi todas las cocinas del mundo encuentran su espacio. En los últimos años, junto a la japonesa, la mexicana o la peruana, ha surgido una nueva protagonista que empieza a ganar terreno: la cocina georgiana.

Nacida entre Europa y Asia, al sur del Cáucaso, la gastronomía de Georgia mezcla tradición campesina, técnicas ancestrales y una despensa rica en hierbas, panes y salsas de frutos secos. Su plato más emblemático, el 'khachapuri', es un pan horneado con queso fundido, yema de huevo y mantequilla que se comparte recién salido del horno. En España se ha convertido en el emblema de esta cocina y en la puerta de entrada a un recetario sorprendente.

Los 'khinkali', una especie de saquitos de masa rellenos de carne o queso, y guisos especiados como el 'chashushuli' o el 'satsivi', completan un repertorio que está conquistando a comensales de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. En Málaga, esta tendencia ha encontrado también su sitio con dos restaurantes que representan a la perfección la gastronomía georgiana: Odissei y Iberia Torremolinos.

Platos de Odissei en Huelin Gurmé

Odissei: un viaje al Cáucaso en plena Carretera de Cádiz

En el distrito de Carretera de Cádiz, Odissei ha logrado algo poco habitual: trasladar el espíritu doméstico de la cocina georgiana a un restaurante familiar. El proyecto, gestionado por una familia llegada desde Georgia, se ha convertido en un punto de encuentro para curiosos gastronómicos y compatriotas nostálgicos de su tierra.

En su carta destacan los 'khachapuri adjaruli', los 'khinkali caseros' y guisos como el chashushuli de ternera o el satsivi de pollo con salsa de nueces. También preparan postres típicos como la tarta de miel o el pastel Napoleón, junto a una cuidada selección de vinos georgianos, entre ellos el tinto Saperavi y el blanco Rkatsiteli, elaborados con métodos tradicionales en ánforas de arcilla.

Más allá de las etiquetas de cocina exótica, Odissei ofrece una propuesta sencilla, bien ejecutada y coherente: una cocina casera y cálida que ha conseguido despertar en Málaga la curiosidad por un país gastronómicamente desconocido.

Platos de Iberia Torremolinos Gurmé

Iberia Torremolinos: cocina georgiana junto al mar

En el centro de Torremolinos, Iberia es otra de las referencias imprescindibles para acercarse a esta cocina. Su propuesta combina los platos más representativos de Georgia con un servicio atento y un espacio donde predominan los aromas de las brasas y el pan recién hecho.

Aquí se pueden probar los diferentes tipos de khachapuri, desde el clásico Imeruli hasta el Adjarian, además de los populares khinkali, el pollo en salsa de adjika, el chashushuli de ternera o el chkmeruli, pollo frito con ajo y crema agria. También ofrecen una amplia variedad de carnes a la parrilla, sopas especiadas, guisos de verduras y vinos georgianos de producción artesanal.

El resultado es un restaurante que ha logrado mantener la autenticidad de su recetario original, adaptándolo al gusto local sin perder identidad. Iberia se ha convertido en una parada habitual para quienes quieren descubrir nuevos sabores y entender por qué Georgia presume de ser la cuna del vino.

Kinkhali, saquitos de guiso de carne de Iberia en Torremolinos GURMÉ

Málaga, ciudad de cocinas del mundo

La expansión de restaurantes como Odissei e Iberia demuestra la apertura gastronómica de Málaga y su capacidad para acoger proyectos internacionales. En una provincia acostumbrada a la fusión y al mestizaje culinario, la cocina georgiana se abre paso de forma natural: una mezcla de panes, guisos, brasas y hospitalidad que encaja a la perfección con la manera andaluza de disfrutar la mesa.