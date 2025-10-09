Suscribete a
El boom de la cocina georgiana en Málaga y dos restaurantes donde disfrutarla

De los 'khachapuri' al vino en ánforas: la nueva gastronomía del Cáucaso que conquista la Costa del Sol

Dónde comer en Huelin y Carretera de Cádiz: estos son nuestros recomendados

Khachapuri adjaruli, es un pan horneado con queso fundido, yema de huevo y mantequilla
Khachapuri adjaruli, es un pan horneado con queso fundido, yema de huevo y mantequilla

Cristina Torres

Málaga

Málaga se ha convertido en una ciudad donde casi todas las cocinas del mundo encuentran su espacio. En los últimos años, junto a la japonesa, la mexicana o la peruana, ha surgido una nueva protagonista que empieza a ganar terreno: la cocina georgiana.

