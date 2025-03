Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, viaja a España con un objetivo claro: «Es mi prioridad»

«Conocer a mi hija es mi gran sueño. Esa es mi prioridad». Estas han sido las primeras palabras que Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, ha deslizado a Europa Press nada más aterrizar en Madrid. Ese es el motivo por el que la peruana ha decidido cruzar el charco y viajar hasta España. Un viaje que llega cuando la relación entre Isabel Pantoja y la joven no atraviesa su mejor momento. Tan solo hay que ver que la tonadillera no fue -no recibió la invitación- a la Primera Comunión de su nieto Alberto. Tampoco acudió a la boda entre la televisiva y Asraf Beno.

Se desconoce si con su viaje a España, Roxana Luque aparecerá en alguna revista del corazón o programa de televisión narrando su historia y la adopción de Isa Pantoja. Aunque ya lo hizo en la revista 'Lecturas' hace unos años. «No fue por dinero. Si fuera por eso no hubiera esperado tanto tiempo», explicó, hace dos años, en Juancavlog, una cuenta de YouTube. Y es que, como destacó por aquel entonces, su situación económica había mejorado mucho y no necesitaba ganar dinero a costa de su hija. Incluso barajaba la posibilidad de cursar los estudios de enfermería, su gran sueño.

También quiso mandar un mensaje a todos los que critican sus decisiones: «Muchos dicen cosas sin saber lo que una ha pasado en su vida. A veces, no es fácil. Antes de opinar, que averigüen más de mí». Luque tuvo una «infancia muy dura»: «Mi situación económica era muy precaria, éramos muchos hermanos y mis padres no podían darnos todas las comodidades». Por eso, tuvo que dejar los estudios con 13 años, cuando cursaba «segundo de secundaria»: «Necesitaba trabajar en mi casa para ayudar en el tema de la alimentación. Con 14 años, me fui a Lima. Tenía una tía que confeccionaba ropa y yo le ayudaba en la venta. Después me independicé y trabajé como niñera».

Su sueño antes de morir

La primera vez que Roxana Luque dio el paso de hablar en los medios de comunicación fue en 2015. La peruana concedió una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que confesó que «sólo quiero verla -a Isa Pantoja- y darle un abrazo antes de morir». A la hermana de Kiko Rivera no le gustó que su madre biológica apareciera en aquella portada hablando de ella. «Resulta que en 20 años me quiere ver, pero hace cinco años que no era conocida no me quería ver ¿no? Es que, es muy fuerte», deslizó Terelu Campos en boca de la televisiva.