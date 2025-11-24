Movistar Plus+ en Black Friday: el primer mes por solo 1€ en lugar de 9,99€

La plataforma de streaming Movistar Plus+ ha lanzado una oferta de Black Friday que no te puedes perder. Durante un tiempo limitado, desde hoy lunes 24 de noviembre hasta el martes 2 de diciembre a las 08:00h, los nuevos ... usuarios que se suscriban podrán disfrutar de todos los contenidos de la plataforma por solo 1€ durante el primer mes, en lugar de los habituales 9,99 €/mes.

Es la oportunidad perfecta para descubrir series, películas y todo el entretenimiento que ofrece Movistar Plus+ por muy poco. No dejes pasar esta promoción limitada y asegúrate de aprovecharla antes de que termine.

Lo mejor de Movistar Plus+ en series, cine y deporte

Con Movistar Plus+ no solo aprovechas el primer mes por solo 1€, sino que también tendrás acceso a estrenos exclusivos de series y cine. Como 'Anatomía de un Instante' que recrea de forma intensa y emocionante los momentos clave del 23‑F.

En cuanto al deporte, podrás seguir los partidos más importantes del fútbol, como los de Champions League, LaLiga y competiciones internacionales. Además, los aficionados al tenis podrán disfrutar de los torneos más relevantes, con resúmenes, partidos en directo y contenidos especiales que te acercan a la acción como si estuvieras en la pista.

Todo esto, junto con la oferta de Black Friday, convierte a Movistar Plus+ en la plataforma ideal para disfrutar de entretenimiento y deporte sin interrupciones, desde la comodidad de tu casa.