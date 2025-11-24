Movistar Plus+ en Black Friday: el primer mes por solo 1€ en lugar de 9,99€
Disfruta de todos sus estrenos por solo 1€ durante el primer mes. ¡Oferta por tiempo limitado!
'Anatomía de un instante', una serie española que ha logrado lo que muy pocas en la historia
La plataforma de streaming Movistar Plus+ ha lanzado una oferta de Black Friday que no te puedes perder. Durante un tiempo limitado, desde hoy lunes 24 de noviembre hasta el martes 2 de diciembre a las 08:00h, los nuevos ... usuarios que se suscriban podrán disfrutar de todos los contenidos de la plataforma por solo 1€ durante el primer mes, en lugar de los habituales 9,99 €/mes.
Es la oportunidad perfecta para descubrir series, películas y todo el entretenimiento que ofrece Movistar Plus+ por muy poco. No dejes pasar esta promoción limitada y asegúrate de aprovecharla antes de que termine.
Lo mejor de Movistar Plus+ en series, cine y deporte
Con Movistar Plus+ no solo aprovechas el primer mes por solo 1€, sino que también tendrás acceso a estrenos exclusivos de series y cine. Como 'Anatomía de un Instante' que recrea de forma intensa y emocionante los momentos clave del 23‑F.
En cuanto al deporte, podrás seguir los partidos más importantes del fútbol, como los de Champions League, LaLiga y competiciones internacionales. Además, los aficionados al tenis podrán disfrutar de los torneos más relevantes, con resúmenes, partidos en directo y contenidos especiales que te acercan a la acción como si estuvieras en la pista.
Todo esto, junto con la oferta de Black Friday, convierte a Movistar Plus+ en la plataforma ideal para disfrutar de entretenimiento y deporte sin interrupciones, desde la comodidad de tu casa.
