Si el Galaxy A56 te tienta pero no quieres pagar su precio, el Realme 14 del Black Friday de AliExpress es el giro inesperado

El Black Friday de AliExpress está dejando sorpresas, pero pocas tan jugosas como el realme 14 5G, que se queda en 150,72€ con el código BFES20 o ESBF20 en AliExpress para su versión 8+256. A este precio, cuesta no mirarlo dos veces ... si tenías echado el ojo al Galaxy A56… y ahora te preguntas si realmente necesitas gastar más.

Un móvil pensado para aguantar tu ritmo (incluso cuando no te cortas con las horas de pantalla)

La gracia del realme 14 no está solo en las cifras, sino en cómo se comporta en el día a día. La batería Titan de 6000mAh es el ejemplo perfecto: puedes estar toda la tarde jugando, ver vídeos antes de dormir y dejar varias apps en segundo plano sin que te obligue a buscar un enchufe. Si eres de los que usa el móvil como consola portátil, esta autonomía marca diferencias reales.

El salto a Europa del Snapdragon 6 Gen 4 también se nota. No necesitas ser jugador para apreciarlo: las apps abren más rápido, la multitarea va más fina y los tirones en juegos tipo Call of Duty o PUBG desaparecen. Y si te va el gaming competitivo, los 90–120 FPS que soporta en varios títulos ya explican por qué este modelo está sonando tanto entre usuarios jóvenes.

El diseño «Mecha» es uno de esos detalles que en fotos parece una ida de olla… y en mano encaja sorprendentemente bien. El efecto de blindaje, las capas creadas por nanolitografía y el acabado del modelo Blazing Orange lo convierten en un móvil reconocible al instante. Y sí: el Victory Halo es un guiño estético, pero tiene ese toque de personalidad que la gama media suele pasar por alto.

Para quienes priorizan cámara, el sensor de 50MP con OIS cumple mucho mejor de lo esperado en esta franja de precio. El modo AI Snap hace un buen trabajo congelando escenas en movimiento —niños, mascotas, deporte— y el algoritmo LightFusion ayuda bastante en interiores. No es un móvil pensado para fotógrafos, pero sí para quien quiere fotos fiables sin complicarse.

La certificación IP69 / IP68 / IP66 es otro golpe encima de la mesa. Traducido: puedes usarlo bajo lluvia fuerte, llevarlo a la playa sin obsesionarte y sobrevivirá a un mal golpe salpicando agua. Es el tipo de durabilidad que normalmente se queda para móviles más caros y que aquí suma enteros.

Con todo este combo, cuesta no verlo como la opción más sensata para quien quiere un móvil poderoso sin hipotecar el presupuesto. Y si quieres más chollos tech con criterio —no ruido—, pásate por la sección Favorito de ABC.