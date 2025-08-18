Ahorra en tu vuelta al cole con estas ofertas y códigos de descuento de AliExpress ¡por tiempo limitado!
Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él llega la temida —y a veces emocionante— vuelta al cole. Mochilas, estuches, ropa y tecnología se convierten en imprescindibles para arrancar el curso con todo lo necesario. Este año, además de buscar calidad, también toca cuidar el bolsillo, y por suerte, las grandes plataformas como AliExpress han lanzado campañas especiales con ofertas y códigos descuento que te ayudarán ahorrar de verdad.
Códigos descuentos activos de AliExpress:
ABCESBS02 → 2€ de descuento en compras mínimas de 10€
ABCESBS03 → 3€ de descuento en compras mínimas de 15€
ABCESBS05 → 5€ de descuento en compras mínimas de 30€
ABCESBS10 → 10€ de descuento en compras mínimas de 69€
ABCESBS15 → 15€ de descuento en compras mínimas de 99€
ABCESBS25 → 25€ de descuento en compras mínimas de 139€
ABCESBS35 → 35€ de descuento en compras mínimas de 199€
ABCESBS45 → 45€ de descuento en compras mínimas de 269€
ABCESBS55 → 55€ de descuento en compras mínimas de 349€
ABCESBS60 → 60€ de descuento en compras mínimas de 429€
ESBS100 → 100€ de descuento en compras mínimas de 500€
Términos y condiciones de los códigos descuento
-Ámbito de aplicación: Todos los pedidos enviados a España.
-No son válidos en productos virtuales ni teléfonos.
-No son válidos con otras promociones.
Desde material escolar básico hasta ordenadores portátiles, tabletas o accesorios para el estudio, las opciones son infinitas. Aprovechar estos descuentos por tiempo limitado es la mejor forma de adelantarse a las compras, evitar prisas de última hora y ahorrar de verdad.
-Validez: Del 18 de agosto a las 00:00 hasta el 27 de agosto a las 23:59.
Cómo aplicar los códigos descuento de AliExpress
1. Entra en la web o en la app oficial de AliExpress y navega por los productos de la campaña Vuelta al cole.
2. Selecciona todo lo que quieras comprar y comprueba que cumples el importe mínimo del cupón que quieras usar (por ejemplo, 30 € para usar el código ABCESBS05).
3. Haz clic en el carrito y pulsa Comprar. En la pantalla de resumen del pedido verás el apartado “Usar código promocional”. Copia el código que corresponda y pégalo en la casilla. Pulsa "Aplicar" para que se active el descuento.
4. Comprueba que el descuento aparece reflejado en el precio total antes de proceder al pago. ¡Listo! Tu descuento se aplicará automáticamente.
