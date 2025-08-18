Suscribete a
ABC Premium
Directo
Castilla y León rechaza pedir al Gobierno el nivel 3 de alerta porque «no supondría más medios, sólo reportar a Marlaska»

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

A todos nos gusta ahorrar, por eso tenemos la vuelta al cole de Aliexpress con hasta un 80% de descuento

Ahorra dinero en la vuelta al cole con descuentos exclusivos de AliExpress

Las mejores mochilas para la vuelta al cole en AliExpress

Descuentos y ofertas vuelta al cole AliExpress
Descuentos y ofertas vuelta al cole AliExpress Cytonn Photography
Javier López Pando

Javier López Pando

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La campaña de la vuelta al cole en AliExpress no es solo para estudiantes: es la oportunidad ideal para ahorrar en todo tipo de productos.

Electrónica, moda, hogar, belleza y mucho más, con rebajas de hasta el 80% y cupones adicionales que multiplican el ahorro. Una selección pensada para quienes quieren comprar online con la máxima seguridad y aprovechar precios imbatibles en sus marcas favoritas.

Códigos descuentos activos de AliExpress

ABCESBS02 → 2€ de descuento en compras mínimas de 10€

ABCESBS03 → 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

ABCESBS05 → 5€ de descuento en compras mínimas de 30€

ABCESBS10 → 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

ABCESBS15 → 15€ de descuento en compras mínimas de 99€

ABCESBS25 → 25€ de descuento en compras mínimas de 139€

ABCESBS35 → 35€ de descuento en compras mínimas de 199€

ABCESBS45 → 45€ de descuento en compras mínimas de 269€

ABCESBS55 → 55€ de descuento en compras mínimas de 349€

ABCESBS60 → 60€ de descuento en compras mínimas de 429€

ESBS100 → 100€ de descuento en compras mínimas de 500€

Perfume para hombre The Kingdom

A todos nos gusta ahorrar, por eso tenemos la vuelta al cole de Aliexpress con hasta un 80% de descuento

¿Te gusta Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir? Pues con The Kingdom de Lattafa vas a tener el mismo ADN y con un rendimiento espectacular. The Kingdom de Lattafa es un perfume que irradia pura seducción masculina. Su arranque fresco de lavanda y menta abre paso a un corazón intenso de vainilla y tabaco, creando un contraste magnético imposible de ignorar.

Con un fondo cálido de haba tonka y benjuí, esta fragancia recuerda al icónico Le Male Elixir, pero con un toque propio que lo convierte en el aliado perfecto para conquistar en noches de fiesta y encuentros donde la atracción manda.

COMPRAR THE KINGDOM POR 20,98€

Minitableta para niños

A todos nos gusta ahorrar, por eso tenemos la vuelta al cole de Aliexpress con hasta un 80% de descuento

Una tablet pensada para los más pequeños, con pantalla de 7 pulgadas y memoria de 64GB que combina entretenimiento y aprendizaje en un solo dispositivo. Gracias a su conectividad WiFi 5G, procesador Quad Core y batería de 4000 mAh, ofrece un rendimiento fluido para juegos, dibujo y apps educativas. Ligera, segura y práctica, es el regalo ideal para que los niños disfruten mientras aprenden.

COMPRA LA MINITABLET POR 30€

Consola de videojuegos retro M8

A todos nos gusta ahorrar, por eso tenemos la vuelta al cole de Aliexpress con hasta un 80% de descuento

Revive la magia del gaming clásico con la consola retro M8 Game Sticks. Con más de 20.000 juegos preinstalados, salida 4K y 64GB de memoria, convierte cualquier televisor en un centro de diversión. Incluye dos mandos inalámbricos de 2,4G para disfrutar en compañía, ideal para quienes buscan nostalgia y horas de entretenimiento sin complicaciones.

COMPRA ESTA CONSOLA POR 14.88 €

Irrigador bucal Eléctrico Xiaomi Mijia

A todos nos gusta ahorrar, por eso tenemos la vuelta al cole de Aliexpress con hasta un 80% de descuento

El irrigador bucal ultrasónico Xiaomi Mijia 2 es la forma más cómoda y eficaz de mantener una higiene dental profesional en casa. Con tres modos de presión, depósito de 200 ml y autonomía de hasta 90 días, ofrece una limpieza profunda y suave al mismo tiempo. Su apagado automático a los 2 minutos garantiza un uso seguro y práctico en la rutina diaria.

COMPRA EL IRRIGADOR BUCAL POR 28€

Ventilador de techo Mellerware

A todos nos gusta ahorrar, por eso tenemos la vuelta al cole de Aliexpress con hasta un 80% de descuento

El ventilador de techo Mellerware Brizy combina diseño funcional y eficiencia energética en un solo aparato. Con 6 velocidades, motor DC ultrasilencioso y función verano-invierno, refresca en los días de calor y optimiza la calefacción en invierno. Su mando a distancia y temporizador lo convierten en una solución cómoda y práctica para climatizar cualquier estancia sin resecar el ambiente.

COMPRA ESTE VENTILADOR POR 79 €

Freidora de aire AIGOSTAR

A todos nos gusta ahorrar, por eso tenemos la vuelta al cole de Aliexpress con hasta un 80% de descuento

La freidora Aigostar de 1,5 litros combina practicidad y seguridad en la cocina. Su cuerpo de acero inoxidable tipo 304, ventana transparente y control de temperatura ajustable permiten freír de manera precisa y saludable. Con cesta cromada de calidad alimentaria, filtro de humo y diseño seguro de hebillas, es la aliada perfecta para preparar snacks crujientes sin complicaciones y con resultados deliciosos.

COMPRA ESTA FREIDORA DE AIRE POR 21 €

Cafetera Dolce Gusto Krups

A todos nos gusta ahorrar, por eso tenemos la vuelta al cole de Aliexpress con hasta un 80% de descuento

La cafetera Dolce Gusto KRUPS XS combina estilo y versatilidad para disfrutar del café como más te gusta. Con su sistema de cápsulas y palanca de temperatura, puedes preparar desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso o un chocolate caliente en cuestión de segundos. Su depósito de 0,8 L y la amplia variedad de más de 30 cápsulas Nescafé Dolce Gusto garantizan café de calidad profesional directamente en casa.

COMPRA ESTA CAFETERA POR 35€

No dejes pasar las ofertas de la vuelta al cole en AliExpress y aprovecha descuentos de hasta un 80% con cupones exclusivos. Equipa tu hogar, mejora tu estilo de vida y consigue los mejores productos de electrónica, hogar, belleza y más al mejor precio. Compra ahora en AliExpress y ahorra en grande antes de que se agoten las ofertas.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app