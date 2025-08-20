No llegues tarde a clase: 5 smartwatches muy rebajados en AliExpress con las ofertas de la vuelta al cole
Descubre los smartwatches más baratos en AliExpress para la vuelta al cole y nunca pierdas ni un minuto de tus clases
Si quieres empezar el curso con puntualidad y estilo, un smartwatch puede ser tu mejor aliado. En AliExpress encontrarás ofertas de la vuelta al cole en relojes inteligentes que combinan diseño, funciones prácticas como alarma, recordatorios de tareas y notificaciones, y precios que parecen casi un regalo.
Hemos seleccionado 5 smartwatches a un precio estupendo que te ayudarán a organizar tus días, mantenerte al tanto de tus horarios y llegar siempre a tiempo a clase, sin vaciar tu cartera.
Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active
El Xiaomi Redmi Watch 5 Active combina funcionalidad y estilo en una pantalla LCD de 2« que permite gestionar llamadas vía Bluetooth y controlar tu salud en tiempo real. Con monitoreo constante de la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, se convierte en un aliado perfecto para seguir tu ritmo diario sin complicaciones.
Smartwatch OnePlus Watch 3
El OnePlus Watch 3 combina resistencia y tecnología avanzada en un diseño de titanio con correa de 22 mm. Su pantalla LTPO de 1,5« y el GPS de doble frecuencia garantizan un seguimiento preciso de tus rutas, mientras que la batería de hasta 120 horas y la carga rápida te mantienen activo toda la semana. Además, su informe de salud en 60 segundos y los 100 modos deportivos lo convierten en un reloj inteligente pensado para quienes no quieren perder ni un detalle de su bienestar.
Smartwatch Huawei Watch G5
El HUAWEI WATCH GT 5 combina ligereza y resistencia con apenas 48 g y 10,7 mm de grosor, ofreciendo un diseño sofisticado y ultrarresistente a arañazos y agua. Sus funciones avanzadas de running y ciclismo, junto con RouteDraw, permiten planificar rutas creativas mientras cuidas tu forma física. Además, integra pagos NFC y un completo monitoreo de salud TruSense, con hasta 14 días de batería y acceso a HUAWEI Health+ para potenciar tu bienestar digital.
Smartwatch Garmin Vivoactive 5
El Garmin Vívoactive 5 combina pantalla AMOLED y hasta 11 días de autonomía para acompañarte sin interrupciones. Su completo control de salud incluye seguimiento de sueño, frecuencia cardíaca, estrés y ciclo menstrual, mientras que las funciones deportivas con GPS cubren desde running hasta HIIT y actividades adaptadas. Además, con Garmin Pay podrás realizar pagos de forma rápida y segura directamente desde la muñeca, haciendo de este smartwatch un aliado tanto para tu bienestar como para tu día a día.
Smartband Huawei Band 10
La HUAWEI Band 10 destaca por su ligereza y comodidad, con solo 15 g y un grosor de 8,99 mm, perfecta para llevar todo el día sin molestias. Su avanzado seguimiento del sueño y la salud monitoriza frecuencia cardíaca, SpO₂ y respiración, mientras que sus 100 modos deportivos con IA permiten entrenamientos precisos y personalizados. Además, su diseño colorido y versátil se adapta a tu estilo, convirtiéndola en una pulsera tanto funcional como elegante.
No importa cuál sea tu estilo de vida: desde el Xiaomi Redmi Watch 5 Active hasta el OnePlus Watch 3, pasando por el HUAWEI WATCH GT 5, Garmin Vívoactive 5 y la HUAWEI Band 10, hay un reloj inteligente perfecto para cada necesidad. Explora todas las opciones, cuida tu salud, mejora tu rendimiento y no llegues nunca tarde a clase
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete