Menos mal que ya se ha terminado el por saco este de los fichajes.

-¿Por qué? Yo me lo paso pipa leyendo las posibles operaciones. Si fuese una inmobiliaria, por las veces que se caen, ya habrían quebrado.

-Si hablas de que pisos ... y que se caen pues no me extraña la bancarrota.

-Hombre, faltaría más....

-Digo que me da coraje porque en mi Betis tengo siempre la sensación de haber heredado precisamente una bancarrota. ¡Todos los mercados es la misma canción!

-Es que estamos todos tiesos, compadre. Mi Sevilla se ha gastado los cuartos. Supongo que le habréis prestado el dinero vosotros porque por Nervión la tiesura es peor.

-Lo que me faltaba por oír. ¡Ni a un café os invitaba yo!

-Quillo, en serio, sí que te altera el asunto de los fichajes.

-No sabes cuánto. Que estoy ya cansado de que me traten como a un niño que no sabe sumar. Vendes por 20 y traes por ná... Ya está bien, hombre.

-La verdad que los fichajes parecen un cuento para pequeños. Yo creo que sin invenciones de la prensa para tenernos entretenidos varios meses.

-Esa es otra. Nos ponen el caramelo en la boca para después...

-Bueno, bueno. Cuando leíste en el ABC lo de Antony dijiste que era un claro invent...y mira.

-Qué bueno es el joío.

-Muchas tonterías con el balón. Esos jugadores después se quedan en ná...o eso espero.

-Jugadorazo. Tremendo. Entre Isco, el brasileño y Lo Celso tenemos los mejores mediapuntas de Primera.

-¿Y quién mete los goles?

-Entre Haro y Catalán.

-No es mala dupla.

-Ni buena...

-Tampoco te quejes de tu mercado que el del Sevilla es pá verlo.

-Es el que más se ha gastado de Primera. De algo habrá servido.

-Pero se lo ha gastado Daddy Orta. Es decir, como nosotros cuando salimos un sábado. Llegamos a casa sin dinero y sin ná.

-Con ocho kilos digo yo que algo bueno habrá traído.

-El suizo tiene buena pinta, no te lo niego.

-¿Y el denominado Akor?

-Ese te mete saldo en el móvil con apretarte la mano. Qué bicho.

-Estás más fuerte que el vinagre.

-O más que la radio de un asilo.

-Que meta goles es otra cosa.

-Por lo menos han entendido en el Sevilla, después de tiempo, que fichar jugadores africanos pasados de kilos como que no es buen negocio.

-¿Lo dices por Iheanacho?

-Y por Gnagnon. También me acuerdo de Romaric. Yo es que creo que todo el que viene a Sevilla se engolfa.

-No me digas eso que entonces me pongo a temblar con mi shico Antony.

-Verás cuando deje de llover como en Mánchester y llega la manguita corta.

-Qué peligro...

-¿De fútbol no hablamos esta semana?

-¿Más?

-Digo de nuestros equipos. Dos empatitos. Paso de tortuga. No llegamos así a Europa.

-Lo que me preocupa es que llegue a Europa el Valencia o el Espanyol, lo que significa es que nos han pasado.

-Ya estás con los miedos.

-Más me daría que Akor se mosquease conmigo.

-Cómprate su camiseta.

-Si me quedase como a él...