El Sevilla Atlético reaccionó tarde ante el Nástic (1-2)

Los goles de Pau y Montalvo en la primera mitad pusieron muy cuesta arriba el choque para los de Luci, que sólo pudieron acortar distancias por medio del Álex Costa en un buen segundo acto con llegadas y ocasiones claras

Lance del Sevilla Atlético - Nástic de Tarragona disputado este viernes en el Estadio Jesús Navas
F. M.

Despertó demasiado tarde en el partido el cuadro de Luci y lo terminó pagando. El Sevilla Atlético cayó derrotado ante el Nástic de Tarragona en el Estadio Jesús Navas (1-2) en un encuentro en el que el acierto del conjunto ... catalán en la primera mitad decantó el resultado final. Tras el intermedio, los hispalenses reaccionaron a los goles visitantes de Pau y Montalvo, generando ocasiones y acumulando méritos para al menos nivelar el marcador. Logró acortar distancias el Sevilla Atlético con el estreno goleador de Álex Costa, rozando el filial el empate con dos llegadas de Nico Guillén e Ibra Sow que, de forma milagrosa, no se materializaron en el 2-2. La derrota deja a los de Luci anclados en la zona baja de la clasificación del Grupo 2 de la Primera RFEF.

