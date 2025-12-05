El Sevilla Atlético reaccionó tarde ante el Nástic (1-2)

Despertó demasiado tarde en el partido el cuadro de Luci y lo terminó pagando. El Sevilla Atlético cayó derrotado ante el Nástic de Tarragona en el Estadio Jesús Navas (1-2) en un encuentro en el que el acierto del conjunto ... catalán en la primera mitad decantó el resultado final. Tras el intermedio, los hispalenses reaccionaron a los goles visitantes de Pau y Montalvo, generando ocasiones y acumulando méritos para al menos nivelar el marcador. Logró acortar distancias el Sevilla Atlético con el estreno goleador de Álex Costa, rozando el filial el empate con dos llegadas de Nico Guillén e Ibra Sow que, de forma milagrosa, no se materializaron en el 2-2. La derrota deja a los de Luci anclados en la zona baja de la clasificación del Grupo 2 de la Primera RFEF.

No estuvo afortunado el Sevilla Atlético en una primera mitad en la que el Nástic se adelantaba y se distanciaba en el marcador. Aunque el primero en llegar a la portería rival fue un filial sevillista que trató de firmar el primer gol del choque por mediación de Raihani y Collado, sería el Nástic quien, por mediación de Pau con un remate de cabeza a bocajarro, pusiera el 0-1 en el marcador a los 16'. Ante un Nástic bien plantado sobre el césped, le costó reponerse a un filial que encajaría a cinco minutos del final del primer tiempo el segundo tanto tras una transición por banda izquierda que sellaba Montalvo.

Desde el banquillo reaccionaba Luci tras el descanso con una triple sustitución. Rivera, ya sobre el tapete, encontraba los espacios en la línea defensiva visitante dejando a Ibra ante un Dani Rebollo que le detenía el disparo raso por bajo con buenos reflejos, acertando el arquero a la hora de detener en segunda instancia un nuevo disparo de Collado en el rechace. Se mostraba muy superior un Sevilla Atlético que encontraría el premio del gol. Álex Costa definía en el 66' con calidad ante la portería rival para recortar distancias en el marcador, firmando así su primer gol como jugador hispalense.

Rozaron el empate Nico Guillén e Ibra Sow en el tramo final con dos nuevas llegadas que, para fortuna visitante, quedaron en nada a pesar del gran merecimiento del Sevilla Atlético. En la última acción del encuentro, tras un claro derribo de Pujol sobre Sergio Martínez, el banquillo sevillista pidió la revisión de vídeo arbitraje, no decretando el colegiado la pena máxima y señalando el final del envite.

FICHA DEL PARTIDO:

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Espiñeira (Bakary Sow 82'), Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López; Lulo Dasilva (Álex Costa 46'), Edu Altozano (Pablo Rivera 46'); Raihani (Alexis Ciria 46'), Collado (Alcaide 65'), Nico Guillén; e Ibra Sow.

Nástic de Tarragona: Rebollo; Camús, David Alba (Pujol 46'), Morgado, Moi Delgado; Marc Montalvo, Óscar Sanz (Mangel Prendes 11'); Pau Martínez (Fernando Torres 63'), Juanda (Álvaro García 63'), Jardí; y Marcos Baselga (Omoigui 84').

Árbitro: Daniel Clemente Manrique (Comité Tinerfeño). Amonestó al local Edu Altozano y los visitantes Alba, Baselga y Pedro Martínez.

Goles: 0-1 (16') Pau Martínez; 0-2 (40') Marc Montalvo; 1-2 (67') Álex Costa.