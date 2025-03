Carrera F1 GP Mónaco, en directo: última hora, resultado, ganador y posición de Fernando Alonso hoy

Sigue en directo la carrera del GP de Mónaco, con el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton hoy.

17:40 De Europa… a Canadá Gracias por su atención. La próxima cita del Mundial 2024 será el GP deCanadá. Dentro de dos semanas, del viernes 7 al domingo 9 de junio, en Montreal y en horario de tarde-noche. Buenas tardes, feliz semana y hasta la próxima.

17:39 Así va el Mundial 2024

17:39

17:39 Sainz (3º): "En la primera salida me he sentido muy mal, menos mal que luego salí tercero. Estoy muy contento por ver ganar a Charles su gran premio de casa. Parece que vamos siendo más fuertes. Cuando supe que Norris no tenía tiempo de parar a cambiar neumáticos he empezado a tirar, ero no fue suficiente para adelantar a Piastri".

17:37 Piastri (2º): "Ha sido una carrera complicada y he tenido un susto en el túnel. Ha sido un buen fin de semana y buen resultado para el campeonato. Charles y Ferrari han sido rápidos desde la primera vuelta".

17:36 Leclerc (1º): "No hay palabras para explicarlo. Es una carrera tan difícil... Significa muchísimo, es la carrera que me hizo soñar con ser piloto de F1 algún día. Las emociones me estaban embargando y pensaba en mi padre mientras pilotaba. Él lo ha dado todo para que estuviera y ganara aquí. Al principio pensábamos que teníamos margen, pero gestionamos muy bien los neumáticos. Agradezco al equipo su increíble trabajo. Muchísimas gracias a los aficionados. Ha sido especial ver en los balcones a mucha gente que conozco".

17:31 Leclerc avisa: "Va a ser una gran noche"

17:28 Locura en las gradas con la victoria de su paisano

17:27 Final: Victoria tranquila de Leclerc, por fin en su casa. Piastri (2º) y Carlos Sainz (3º) completan el podio. Verstappen terminó 6º, y Alonso, 11º.

17:27 ¿Quién ondeará la bandera a cuadros? Monsieur Mbappe

17:26 Última vuelta

17:25 Susto de Alonso

17:25 Leclerc dobla a Alonso y se encamina a su primera victoria en Mónaco

17:19 Ufffff

17:19 Sainz se acerca a Piastri Vuelta 72 (de 78).

17:14 Vuelta 68 (de 78)

17:08 15 vueltas para el final

17:08 Stroll, desatado

17:06 Verstappen despertó y va a saco a por Russell Está en juego la 5ª posición. Vuelta 62 de 78.

17:04

17:03 Vuelta 58 (de 78)

17:02 Stroll, puro espectáculo Doble adelantamiento del canadiense a Zhou y Sargeant. El compañero de Alonso es 14º.

17:00 Vuelta rápida de Hamilton

16:59 El adelantamiento (en singular)

16:58 53 vueltas después, primer adelantamiento del día Bottas ha rebasado a Sargeant y circula 13º.

16:57

16:55 Verstappen para... y sale por delante de Hamilton Max es 6º; Lewis, 7º.

16:54 Mercedes quiere liársela a Verstappen Hamilton ha entrado a cambiar neumáticos, y el holandés se dispone a hacer lo mismo ya.

16:50 Pinchazo de Stroll En la rueda trasera izquierda.

16:48 30 vueltas para el final

16:48 Carlos, besando las protecciones...

16:44

16:42 Parada de Stroll Vuelta 43 (de 78).

16:39 Ferrari le pide a Leclerc que vaya más... ¡lento!

16:38

16:35 Vuelta 36 (de 78)

16:34 Y Verstappen, ¿qué? Pues, contagiado del sopor general, Max circula sexto tras Russell en el pelotón de los meritorios, ya muy lejos de los cuatro de arriba.

16:32 Sainz, mosca con Norris El español, tercero, pregunta si su amigo Lando (4º) podría hacer una parada para intentar adelantarle. La respuesta que le han dado es muy clara: "sí"

16:30 Y eso que van despacio...

16:28

16:22 Quedan 50 vueltas

16:18 Los 4 primeros se van Dos Ferrari y dos McLaren se jugarán las posiciones del podio... y alguno podría barajar la opción de hacer una parada.

16:13 Vuelta 20 (de 78)

16:10 Y, claro, Bottas, que va el último, hace vuelta rápida

16:09 Lo más interesante (de momento): la parada de Bottas El piloto de Sauber es el único que ha entrado a boxes a cambiar neumáticos. Los demás, en fila india por las calles de Mónaco.

16:05 El lento ritmo de carrera sube un poco Piastri y Sainz aprietan por detrás a Leclerc, y el trío de cabeza baja dos segundos el tiempo por vuelta.

16:03

16:01 Y, lógicamente, modifican la sanción de Ocon Como ya no está en carrera, le penalizarán en la parrilla del GP de Canadá, próxima cita del Mundial.

15:59 Vuelta rápida de Piastri

15:58 Sanción a Ocon... que ya no está en la pista Los comisarios le meten 10 segundos al francés, que abandonó tras su fuerte toque con su compañero Gasly en la primera vuelta de la primera salida.

15:56 Vuelta rápida de Carlos Sainz

15:52 Leclerc hace vuelta rápida

15:52 Vuelta 5 (de 78)

15:50 Alonso es 12º

15:49 Lidera Leclerc por delante de Piastri y Sainz Vuelta 4 (de 78).

15:48 De momento, salida limpia

15:48 A punto de salir otra vez

15:47 Los coches de las primeras filas, con neumático duro Han cumplido con la norma de hacer al menos una parada y cambiar ruedas. Su intención es acabar la carrera del tirón.

15:45 Magnussen: "Tenía mi rueda delantera alineada con la trasera de Pérez, y él me ha cerrado, no me ha dejado espacio. Sorprendido de acabar el muro porque había sitio a su izquierda" .

15:44 Ocon abandona No ha dado tiempo a reparar el Alpine.

15:43 Hulkneberg, en Dazn: "Se estaba apretando todo delante, Kevin podía haber levantado, Checo podría haber dejado más espacio, me tocaron lo justo para acabar con mi carrera, siempre hay que dejar espacio sobre todo en la primera vuelta, estas cosas pasan".

15:38

15:32 ¡Ahí va!

15:31 La carrera se reanudará a las 15:44 horas

15:24 Buena noticia: Sainz saldrá tercero

15:19 Y otro toque espectacular entre los dos Alpine

15:18 El espeluznante accidente de Pérez

15:15 Posiciones de los pilotos cuando salió la bandera roja

15:13 El pinchazo de Sainz

15:10 Habrá una nueva salida Si se mantienen las posiciones de la parrilla original, Carlos Sainz volverá a partir desde la tercera posición después de haber arreglado el pinchazo en su rueda delantera izquierda.

15:06 El Red Bull del mexicano está totalmente destrozado

15:06 Accidente muy fuerte de Pérez

15:05 Bandera roja

15:05 Problemas para Carlos Sainz Su Ferrari ha quedado parado, posiblemente por haberse tocado con Piastri.

15:03 Llegan los últimos coches de la parrilla y… ¡No va más!

15:01 Empieza la vuelta de formación Los pilotos tienen que circular agrupados. No pueden adelantar y aprovechan para calentar neumáticos y ultimar configuraciones y operaciones previas al arranque en comunicación con sus ingenieros.

14:59 El tiempo: no lloverá Temperatura ambiente: 22°C Temperatura del asfalto: 49°C Viento: 2,2 km/h Humedad: 67% Probabilidad de lluvia: 0%

14:58 ¡ 2 minutos y se apagarán las luces rojas del semáforo de salida !

14:56 Parrilla de salida

14:55 ¡ 5 minutos para la salida !

14:47 Estrategia: posibles variaciones a 1 parada

14:47 Suena el himno de Mónaco

14:41

14:40 Neumáticos que tiene cada piloto para la carrera

14:36 Así va el Mundial 2024 Clasificación general antes del comienzo del GP de Mónaco

14:34 Póker de vencedores En pista hay cuatro pilotos que saben lo que es ganar en Mónaco: Alonso (2006 y 2007), Hamilton (2008, 2016 y 2019), Verstappen (2021 y 2023) y Pérez (2022).

14:32 Circuito de Mónaco El mítico circuito urbano de Mónaco acogió por primera vez la F1 en 1950. Tiene una longitud de 3,337 km. y los pilotos deberán dar 78 vueltas. Es decir, 260,286 kilómetros en total.

14:31 Los dos pilotos de Haas, sancionados