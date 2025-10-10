Partido completo para Ricardo Rodríguez en el triunfo de Suiza ante Suecia (0-2)

El lateral del Real Betis Ricardo Rodríguez fue titular este viernes con Suiza en el choque que midió a su selección contra Suecia en el Friends Arena de Estocolmo, correspondiente a la jornada 3 del Grupo B de las eliminatorias europeas para ... la Copa del Mundo 2026. Los helvéticos consiguieron una importante victoria por 0-2, con goles de Granit Xhaka de penalti y Johan Manzambi, que los destaca en la primera posición del grupo con 9 puntos, pleno de triunfos.

Ricardo Rodríguez, un fijo para su seleccionador, Murat Yakin, disputó el partido completo en Estocolmo. No entró en la rueda de cambios. Se mostró seguro, con su jerarquía habitual y cerrando bien en el costado zurdo de una zaga integrada por los centrales Akanji y Elvedi, y Widmer de lateral derecho.

El próximo lunes, a las 20.45 horas, Eslovenia - Suiza en la cuarta jornada de las eliminatorias, en el estadio Stozice de Liubliana, en una nueva ocasión para ver al futbolista verdiblanco con el combinado helvético antes de que emprenda regreso a la capital andaluza para ponerse de nuevo a las órdenes de Manuel Pellegrini y preparar el choque liguero del sábado 18 ante el Villarreal en La Cerámica.

Ricardo Rodríguez, como en su selección, se ha convertido en una pieza indispensable en el Betis de Manuel Pellegrini. El internacional suizo superó el curso pasado la competencia con Perraud y ahora ha adelantado al fichaje Junior.