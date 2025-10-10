Suscríbete a
Partido completo para Ricardo Rodríguez en el triunfo de Suiza ante Suecia (0-2)

El bético, insustituible para Murat Yakin

Ricardo Rodríguez conduce el balón ante Viktor Gyokeres en el Suecia - Suiza
F. M.

El lateral del Real Betis Ricardo Rodríguez fue titular este viernes con Suiza en el choque que midió a su selección contra Suecia en el Friends Arena de Estocolmo, correspondiente a la jornada 3 del Grupo B de las eliminatorias europeas para ... la Copa del Mundo 2026. Los helvéticos consiguieron una importante victoria por 0-2, con goles de Granit Xhaka de penalti y Johan Manzambi, que los destaca en la primera posición del grupo con 9 puntos, pleno de triunfos.

