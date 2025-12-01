Pellegrini ya es el entrenador que más derbis ha dirigido en Primera división

Manuel Pellegrini se convirtió este domingo en nombre propio del derbi. El chileno ya sabe lo que significa ganar un partido ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán como entrenador del Betis. El 0-2 se convierte en el tercer ... triunfo de Pellegrini en un derbi sevillano después de los dos que tuvieron lugar en el estadio Benito Villamarín. El 2-1 de la segunda vuelta de LaLiga 24-25 y el triunfo por el mismo resultado en la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey 21-22.

Además, con el de este domingo, Pellegrini se convierte en el entrenador que más derbis sevillanos ha protagonizado en Primera división. Según recuerda el periodista de Cope Pedro Martín (@pedritonumeros), el chileno ha dirigido once derbis por los diez de Lorenzo Serra Ferrer y Joaquín Caparrós.

Y a continuación se encuentran los nombres de Antonio Barrios, Carriega y Cardo, técnicos que a lo largo de sus respectivas trayectorias tuvieron la oportunidad de afrontar nueve derbis cada uno en Primera división.

Desde su llegada a Heliópolis en el verano de 2020 han sido doce los derbis afrontados por Pellegrini. El balance del equipo bético con el chileno de técnico es de tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.