Pellegrini ya es el entrenador que más derbis ha dirigido en Primera división

Además, con el de este domingo, Pellegrini se convierte en el entrenador que más derbis sevillanos ha protagonizado en Primera división. Según recuerda el periodista de Cope Pedro Martín (@pedritonumeros), el chileno ha dirigido once derbis por los diez de Lorenzo Serra Ferrer y Joaquín Caparrós.
Y a continuación se encuentran los nombres de Antonio Barrios, Carriega y Cardo, técnicos que a lo largo de sus respectivas trayectorias tuvieron la oportunidad de afrontar nueve derbis cada uno en Primera división.
Desde su llegada a Heliópolis en el verano de 2020 han sido doce los derbis afrontados por Pellegrini. El balance del equipo bético con el chileno de técnico es de tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete