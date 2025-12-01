Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

Pellegrini ya es el entrenador que más derbis ha dirigido en Primera división

El chileno, con 11 encuentros, supera los diez de Serra Ferrer y Caparrós

Pellegrini: «Teniendo un nuevo contrato no hay mejor manera de celebrarlo que ganando aquí»

Pellegrini, en el derbi de este domingo
Pellegrini, en el derbi de este domingo raúl doblado
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Manuel Pellegrini se convirtió este domingo en nombre propio del derbi. El chileno ya sabe lo que significa ganar un partido ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán como entrenador del Betis. El 0-2 se convierte en el tercer ... triunfo de Pellegrini en un derbi sevillano después de los dos que tuvieron lugar en el estadio Benito Villamarín. El 2-1 de la segunda vuelta de LaLiga 24-25 y el triunfo por el mismo resultado en la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey 21-22.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app