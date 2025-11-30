Suscríbete a
+Palmera

Betis

Pellegrini: «Teniendo un nuevo contrato no hay mejor manera de celebrarlo que ganando aquí»

El técnico chileno celebró el triunfo en casa del eterno rival y censuró el lanzamiento de objetos que provocó la suspensión del partido: «La rivalidad tiene que ser a muerte, pero sólo desde el punto de vista deportivo»

Sevilla FC - Real Betis: El Betis no echa de menos a nadie para ganar el derbi (0-2)

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Manuel Pellegrini abraza a uno de sus jugadores tras el derbi
Manuel Pellegrini abraza a uno de sus jugadores tras el derbi Raúl Doblado
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, mostró su alegría por haber conseguido al fin derrotar al Sevilla en su estadio (0-2), uno de los pocos retos que le quedaban por cumplir como entrenador del equipo verdiblanco ahora que se ha cerrado su ... renovación hasta 2027. Tras el derbi, el técnico chileno reconoció que «teniendo un nuevo contrato no hay mejor manera de celebrarlo que ganando aquí».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app