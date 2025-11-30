Pellegrini: «Teniendo un nuevo contrato no hay mejor manera de celebrarlo que ganando aquí»

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, mostró su alegría por haber conseguido al fin derrotar al Sevilla en su estadio (0-2), uno de los pocos retos que le quedaban por cumplir como entrenador del equipo verdiblanco ahora que se ha cerrado su ... renovación hasta 2027. Tras el derbi, el técnico chileno reconoció que «teniendo un nuevo contrato no hay mejor manera de celebrarlo que ganando aquí».

«Lo más importante lo hicimos durante el primer tiempo. Intentamos presionar, darle intensidad para no dejarlos jugar. Hacen mucha marca personal, mucha ruptura, muchos desmarques. Tuvimos mucha intensidad en la presión y quizás estuvimos algo acelerados. En el segundo tiempo mantuvimos la intensidad y fue para mí muy completo en cuanto a mantener la intensidad y la personalidad y al final mantuvimos la tranquilidad para poder terminar bien las jugadas», analizó.

Con respecto a su marca personal que se rompe, Pellegrini señaló que «lo que menos me preocupa es la parte personal». «No soy yo el que estoy jugando, juega el Betis. Primero ganar, y luego, aunque son tres puntos, en la parte emocional es más. Me alegro mucho por la hinchada y por los jugadores que entraron desde el primer minuto buscando los tres puntos», argumentó un Pellegrini que entre risas anteriormente ya había reconocido que «ganar aquí sabemos que para los hinchas vale 9 o 12 puntos».

«Lo más importante en este triunfo es haber tenido la personalidad para apurar al Sevilla y jugar en campo contrario. Los jugadores ya conocen nuestro plan. El equipo estuvo muy compacto defensivamente. Marcar dos goles al Sevilla no es fácil, venían de hacerle cuatro al Barcelona», continuó destacando un Pellegrini que, igualmente, reconoció que la puntería y la efectividad «son cosas que tratamos de mejorar» ya que «creamos bastante más para haber hecho más goles». No obstante, indicó que «me quedo con el equilibrio defensivo y ofensivo del equipo».

Igualmente, Pellegrini recordó que, ante las bajas, «no hay equipo A ni equipo B». «Jugar un derbi sin los jugadores que nos faltaron aumenta más el mérito del plantel y me alegra mucho», destacó. «Creo que la idea futbolística que tratamos de inculcar es independiente de los nombres. Hay que tener connfianza de que en cualquier campo al que vayamos a jugar vamos a intentar ganar el partido. El plantel está muy comprometido e involucrado», añadió también.

Además, en cuanto a los nombres propios, además de alabar a Pablo Fornals, Pellegrini indicó que «el que mejor podía sustituir a Antony era Pablo García». «Creo que respondió dentro delo que esperamos. Está comenzando y tiene muy buenas cualidades. Todavía le falta para estar en la élite pero con estos partidos se va haciendo», comentaba. Además, Pellegrini desveló que Deossa «se ha resentido de un tobillo que no termina de sanar al cien por cien».

La suspensión del partido por lanzamiento de objetos

Además, Pellegrini censuró el lanzamiento de objetos que provocó la suspensión durante quince minutos del partido: «Todos esos incidentes son lamentables. El derbi engrandece la ciudad, la rivalidad tiene que ser dentro del campo. Quedaban dos o tres minutos, iban perdiendo y no creo que sea la manera de manifestarse lanzar objetos al campo. El árbitro dijo que estaba obligado a suspenderlo y tuvimos que irnos hasta que la policía se hiciera cargo de la situación. La rivalidad tiene que ser a muerte pero solo desde el punto de vista deportivo. A mí me parecía que restando dos minutos no había porqué suspender, pero me dijo que por protocolo está obligado a hacerlo. Capaz que si seguíamos jugando podían haber caído más botellas y producirse un accidente. Lamentable que haya terminado el partido así. Eso no empaña el buen partido que hicimos».