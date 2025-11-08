Pablo Fornals pone el colofón al estado de felicidad del Betis

El Betis vive un estado de felicidad. Lo disfrutan los béticos, que se lo pasan en grande con cada partido en la Cartuja, pero también los futbolistas. El mejor ejemplo esta semana corresponde a Pablo Fornals, incluido por Luis de la Fuente en ... la convocatoria de la Selección española, todo un reconocimiento al gran inicio de temporada del centrocampista. Un regreso al combinado nacional que premia a Fornals pero también al equipo verdiblanco, que se está consolidando como la alternativa a los grandes.

La victoria ante el Olympique de Lyon, fraguada en un gran primer tiempo, como ya ocurriera anteriormente ante Osasuna o Mallorca, ratificó la dinámica positiva del Betis tanto en LaLiga como en la Europa League. Ni el tropiezo ante el Atlético de Madrid dejó secuelas en el equipo que organiza Manuel Pellegrini, que ha encontrado ese punto de equilibrio con jugadores como Pablo Fornals en la escena. «El Betis está en un momento excepcional y él tiene un peso específico importante», destacó el seleccionador, Luis de la Fuente, que se sumó así a los elogios que viene recibiendo el equipo verdiblanco en este tramo de la temporada.

El castellonense también atraviesa su mejor momento como bético. Ya no parte desde la banda, como ocurriera en sus primeros meses tras llegar desde el West Ham, y sí como centrocampista ofensivo o incluso mediapunta. Escoltado por Sofyan Amrabat en LaLiga y por Marc Roca en la Europa League, Fornals aparece como ese enlace necesario entre la medular y el ataque que conforman el explosivo trío de Antony, Lo Celso y Abde. Un centrocampista que aporta con la pelota, que se suma al ataque con llegada al área pero que también se pone el mono de trabajo para colaborar en las tareas defensivas.

57 Recuperaciones Según los datos de LaLiga, el centrocampista es el jugador del Betis que más balones recupera

Los datos certifican esa relevancia de Fornals en el juego del equipo. Cuarto futbolista que más ocasiones de alto impacto -la nueva denominación que se le da a las oportunidades de gol-, el cuarto que más remates bien orientados realiza del equipo, máximo asistente y máximo recuperador son algunas de las variables que exponen esa importancia del castellonense, titular para Pellegrini en las once jornadas del campeonato liguero.

Regreso a la Selección

Tras la victoria ante el Lyon, el Betis se ejercitaba a partir de las 11:30, la misma hora en la que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer la lista, con lo que a Fornals lo cogió en el inicio de la sesión. Junto al doctor José Manuel Álvarez, el castellonense vio en el móvil su nombre dentro de la convocatoria, lo que lo llevó a una efusiva celebración y a ser recibido con un pasillito por sus compañeros.

«Después de cuatro años, volver a la Selección es una alegría inmensa. Agradecer a los compañeros que también gracias a ellos tengo la oportunidad de estar otra vez. Al final se nos valora o se nos juzga por lo que hacemos en nuestro club y sin nuestros compañeros no podríamos lograrlo», indicó Fornals nada más conocer la noticia. «Cualquier logro individual, como que te llame tu selección, por lo importante y emotivo que es defender la camiseta de tu país, todos lo sentimos como algo del equipo. Voy con muchísima ilusión de, primero, hacerlo bien, y después de poder participar un poco», agregó el centrocampista.

«Estoy muy contento por Pablo, es de la generación de los míos, de los que ganamos la Eurocopa en Italia y San Marino» Luis de la Fuente Seleccionador español

La presencia de Pablo Fornals no será novedosa en la Selección, aunque sí desde la llegada de Luis de la Fuente al primer equipo, después de que el técnico sí lo tuviera en aquella generación que ganó el Campeonato de Europa Sub 21 en 2019. «Estoy muy contento por Pablo porque es de la generación que es de los míos. Esa generación de Sub 21 que ganamos la Eurocopa en Italia y San Marino. Es muy querido por todos nosotros y por mí especialmente. Se lo ha ganado. Está haciendo un grandísimo trabajo en el Betis y el Betis está en un momento excepcional», indicó De la Fuente, que desveló que llamó al club verdiblanco tras el partido ante el Lyon para preguntar por el estado físico de Fornals ante su pretensión de incluir en la lista: «No creo que vaya a tener ningún problema con las ganas que me consta que tiene de venir con nosotros».

Nueve años han transcurrido desde el estreno del centrocampista con el equipo nacional, con el que ha participado en seis encuentros. La primera llamada se produjo con Vicente del Bosque como seleccionador y con Fornals, con apenas 20 años, defendiendo la camiseta del Málaga, coincidiendo además con actuales compañeros como Diego Llorente, Pau López, Héctor Bellerín o Marc Bartra. Fue un amistoso España-Bosnia (3-1), en el que Fornals entró por Mikel San José en el minuto 83.

Fornals celebra su único gol con la Selección EFE

Dos años y medio, y ya como jugador del Villarreal, aguardó Fornals para jugar su segundo partido con la Selección, de nuevo ante Bosnia (1-0) y con Luis Enrique como seleccionador. Entonces, coincidiendo también con Diego Llorente, Pau López o Isco Alarcón, el centrocampista entró en el césped para sustituir a otro exbético como Dani Ceballos.

Las últimas presencias de Fornals con la Selección se remontan a finales de 2021, también con Luis Enrique como seleccionador, cuando pasaba por su mejor momento en la Premier con el West Ham. Hasta cuatro partidos de competición oficial disputó el castellonense, que no llegaría a entrar en la convocatoria final para el Mundial de Qatar.

Ahora, cuatro años después, Fornals regresa con España. Una recompensa a su buen momento y al del Betis. Una felicidad en torno al club verdiblanco que se vive en la Cartuja y en la ciudad deportiva. Una alegría compartida por el equipo tras esa sorpresiva llamada de De la Fuente, que volverá a Sevilla con la Selección y lo hará con un jugador del Betis.