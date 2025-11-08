Suscríbete a
Pablo Fornals pone el colofón al estado de felicidad del Betis

Fornals, convocado por España para los partidos ante Georgia y Turquía

Samuel Silva

El Betis vive un estado de felicidad. Lo disfrutan los béticos, que se lo pasan en grande con cada partido en la Cartuja, pero también los futbolistas. El mejor ejemplo esta semana corresponde a Pablo Fornals, incluido por Luis de la Fuente en ... la convocatoria de la Selección española, todo un reconocimiento al gran inicio de temporada del centrocampista. Un regreso al combinado nacional que premia a Fornals pero también al equipo verdiblanco, que se está consolidando como la alternativa a los grandes.

