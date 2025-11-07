Fornals, convocado por España para los partidos ante Georgia y Turquía

Pablo Fornals, jugador del Real Betis, ha sido citado por Luis de la Fuente para los encuentros oficiales de la selección española en este parón liguero de noviembre ante Georgia y Turquía. El primero se disputará en Tiflis el próximo 15 de noviembre ... y el segundo, en el estadio de la Cartuja el 18 de noviembre. Son duelos clasificatorios para el Mundial 2026.

Fornals ha disputado ya seis encuentros con la selección absoluta de España. Jugó con la selección en tres fases, ya que debutó en 2016, como jugador del Málaga con Vicente del Bosque, disputó otro en 2018 con Luis Enrique y cuatro partidos más en 2021, ya en el West Ham, también con el asturiano. Fue internacional sub 21 en 17 ocasiones.

Esta citación premia el excelente inicio de temporada de Fornals, que con 29 años, ha jugado quince encuentros anotando dos goles y dando cuatro asistencias. Es una de las piezas imprescindibles para Pellegrini en esta campaña aunque siempre ha tenido papel importante desde que llegó a Heliópolis en el mercado de enero de 2024 procedente del West Ham por ocho millones de euros.

El último jugador bético que había sido convocado por Luis de la Fuente con España había sido Isco para la fase final de la Nations League de este año. Anteriormente lo fueron Ayoze (para la Eurocopa 2024) y Canales (para la Nations League 2023).