Suscríbete a
+Palmera

Fornals, convocado por España para los partidos ante Georgia y Turquía

Luis de la Fuente cita al centrocampista bético para los dos encuentros oficiales de la selección, que se disputarán en Tiflis y en la Cartuja

Fornals, convocado por España para los partidos ante Georgia y Turquía
efe
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pablo Fornals, jugador del Real Betis, ha sido citado por Luis de la Fuente para los encuentros oficiales de la selección española en este parón liguero de noviembre ante Georgia y Turquía. El primero se disputará en Tiflis el próximo 15 de noviembre ... y el segundo, en el estadio de la Cartuja el 18 de noviembre. Son duelos clasificatorios para el Mundial 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app