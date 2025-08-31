Pellegrini sigue esperando por Antony... y el club también trabaja por un delantero

El fichaje de Antony sigue en punto muerto y a la espera de que el Manchester United arregle esa diferencia económica que mantiene con el brasileño. El Betis decidió aparcar su propuesta hasta que el club inglés solucione un asunto que en Heliópolis se entiende que corresponde al United y cuya cantidad, por encima de los seis millones de euros, hace inviable la operación dentro de los parámetros marcados por el club bético, aunque en las últimas horas se ha venido trabajando para desbloquear este asunto y se continuará haciendo hasta el cierre del mercado. Eso sí, Manuel Pellegrini sigue confiando en poder contar de nuevo con el extremo brasileño, al mismo tiempo que la dirección deportiva trabajar para reforzar también la delantera.

«Todo está exactamente igual que en fechas pasadas, no soy ni optimista ni pesimista. Creo que el club ha demostrado su intención de hacerlo, después hay que ver si se puede o no. Sabemos lo importante que el año pasado fue Antony para nosotros, así que ojalá esté con nosotros pero no podría dar opinión en este momento», señaló el entrenador chileno, que tampoco quiso valorar si sólo con la llegada de Antony tendría una plantilla equilibrada. «Es una opinión que he dado internamente. En el club saben perfectamente lo que pienso en cuanto a lo que se necesita y a lo que no. También dije la semana pasada que el día 1 podremos hacer un análisis de la plantilla», aseguró Pellegrini cuando se lo cuestionó sobre más posibles incorporaciones.

Con ese bloqueo por Antony que se mantiene desde el viernes, la dirección deportiva bética sí trabaja en otras alternativas, tanto para el extremo diestro como para reforzar otros puestos en los que todavía podría haber novedades una vez que pase el partido ante el Athletic. «Tenemos un plantel bastante justo en estos momentos. Hay cuatro o cinco jugadores que están lesionados. Siempre he dicho que para mí todos los jugadores que están en la plantilla son considerados. Cada uno tiene que demostrar en el momento. Creo que por cada uno que sale tiene que entrar otro», afirmó Pellegrini ante esos posibles movimientos que pudieran afectar a jugadores como Chimy Ávila o Bakambu, que dejarían más disponibilidad para un punta, el puesto que está marcado como prioridad.

Más complicado será reforzar el lateral izquierdo, pese al acuerdo ultimado con Flavio Nazinho, ya que Ricardo Rodríguez tiene decidido continuar en Heliópolis salvo un cambio de guión inesperado, o el pivote, ya que la disponibilidad económica estaría muy limitada por ese esfuerzo por traer de vuelta al brasileño. Un final de mercado todavía muy abierto en Heliópolis y girando en torno a esa negociación para el regreso de Antony.

