A examen antes de cerrar el primer paréntesis

Poco respiro ha encontrado el Betis en el arranque de la temporada. Cuatro partidos oficiales en 13 días. Los que han ido desde el empate a domicilio con el Elche en la jornada inaugural del campeonato en Primera división hasta la visita del ... Athletic prevista para las siete de esta tarde. Hoy llega el momento de cerrar un paréntesis antes del primer parón de la temporada en la competición debido a los partidos internacionales de selecciones previstos para los próximos días. Jornada la de este domingo con acento continental. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que el viernes conoció los nombres de sus rivales para la fase de liga de la Europa League que comenzará a finales de septiembre, recibe hoy al Athletic, que afrontará por su parte la edición 25-26 de la Champions.

Es el segundo encuentro que afrontará el Betis en su nueva etapa en el estadio de la Cartuja. El día del estreno dejó un triunfo verdiblanco ante el Alavés con el solitario gol de Lo Celso. A continuación tocó partido a domicilio ante el Celta correspondiente a la sexta jornada del campeonato pero que se adelantó en el calendario ya que los partidos europeos de ambos equipos coincidirán con la jornada intersemanal de LaLiga prevista para finales de septiembre. El Betis, al igual que había ocurrido en el encuentro a domicilio de la jornada inaugural ante el Elche, fue el primero en encontrar portería y también vio al equipo contrario igualar posteriormente el resultado. En Balaídos, los goles de ambos equipos llegaron en saques de esquina. Al filo del descanso marcó Bartra en un remate de cabeza pero la ventaja duró poco ya que a los dos minutos del segundo tiempo estableció Hugo Álvarez el definitivo 1-1 con un remate desde la frontal tras el despeje de Valles.

ALINEACIONES PROBABLES Real Betis Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Pablo García, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández.

Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Pablo García, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández. Athletic Club Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Berenguer.

Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Berenguer. Árbitro Isidro Díaz de Mera (C. castellano-manchego)

Isidro Díaz de Mera (C. castellano-manchego) Estadio La Cartuja (19.00) / DAZN

Precisamente el guardameta fue nombre propio el pasado miércoles en su debut con el equipo bético en partido oficial. Valles fue el elegido para el once verdiblanco en el encuentro ante el Celta después de que Pau López, titular en las dos primeras jornadas del campeonato, se quedase fuera de la convocatoria por lesión. En la enfermería igualmente se encuentra Aitor, titular en Balaídos ante el Celta y que sufre una lesión en el bíceps femoral derecho que le ha obligado a parar. Fue sustituido al poco de comenzar el segundo tiempo en Balaídos por Pablo García. El canterano bético viene destacando por su aportación y el viernes recibió la noticia de que ha sido convocado, al igual que el lateral verdiblanco Ángel Ortiz, por la selección española sub 21. Llega el equipo verdiblanco a esta jornada con las ausencias de Isco, Abde y los referidos Pau López y Aitor, mientras que Diego Llorente, Nelson Deossa y Marc Roca, que han ido sumando sesiones de entrenamiento con el grupo, son novedad y se encuentran entre los 22 futbolistas convocados por Pellegrini para el encuentro ante el Athletic.

El Betis llega justo al final del mes de agosto con cuatro partidos ya disputados en el campeonato. Cuatro encuentros afrontados con el mercado veraniego de fichajes todavía abierto. La actualidad de los últimos días se ha repartido entre las gestiones en las últimas horas del mercado veraniego de fichajes, con máxima atención en Antony, y el partido de la tercera jornada. Esta tarde, nuevo examen en la Cartuja con motivo de la visita del Athletic. El equipo entrenado por Ernesto Valverde llega con un seis de seis en puntos después de los triunfos en San Mamés ante el Sevilla (3-2) y el Rayo Vallecano (1-0) en las dos primeras jornadas.