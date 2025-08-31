Suscríbete a
BETIS - ATHLETIC

A examen antes de cerrar el primer paréntesis

Inmerso en las últimas jornadas del mercado veraniego de fichajes, el Betis recibe al Athletic en la Cartuja

Pellegrini anuncia que Llorente, Deossa y Marc Roca van convocados para el Betis-Athletic

Varios futbolistas del Betis, en el entrenamiento de este sábado
Varios futbolistas del Betis, en el entrenamiento de este sábado juan flores
Poco respiro ha encontrado el Betis en el arranque de la temporada. Cuatro partidos oficiales en 13 días. Los que han ido desde el empate a domicilio con el Elche en la jornada inaugural del campeonato en Primera división hasta la visita del ... Athletic prevista para las siete de esta tarde. Hoy llega el momento de cerrar un paréntesis antes del primer parón de la temporada en la competición debido a los partidos internacionales de selecciones previstos para los próximos días. Jornada la de este domingo con acento continental. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que el viernes conoció los nombres de sus rivales para la fase de liga de la Europa League que comenzará a finales de septiembre, recibe hoy al Athletic, que afrontará por su parte la edición 25-26 de la Champions.

