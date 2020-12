Pedro G. Cuartango: «David era transparente: se mostraba en todas y cada una de sus columnas»

Actualizado: 03/12/2020 20:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La última vez que le vi a David Gistau fue unos pocos días antes de su muerte. Estaba en una pequeña habitación en el Clínico. Había que ponerse una bata verde para entrar. Manuel Jabois le estaba leyendo un libro. Tuve la impresión de que estaba dormido. Su expresión era de placidez. Parecía a punto de despertar. Le estuve hablando durante varios minutos.

Salí del hospital con la esperanza de un milagro. Pero no lo hubo. Ha pasado un año y el tiempo no ha disminuido ni el dolor ni la sensación de perplejidad que nos produce su ausencia. David tenía una cualidad muy poco común: que no podía pasar desapercibido, que su presencia llenaba los lugares a donde iba.

Ahora y aquí, es necesario resaltar las cualidades humanas de David: su extraordinaria generosidad, su empatía con el prójimo, su sentido de la amistad, el amor por su familia y sus amigos. Y, por encima de todo, el amor a Romina y sus cuatro hijos, su debilidad por su hija pequeña.

Además de todo esto, David Gistau era un formidable periodista, un cronista brillante, un escritor con voz propia. Pero, sobre todo, creo que era un gran columnista, tal vez el mejor, con un sentido deslumbrante de la metáfora y un gran creador de lenguaje. Buffon decía que el hombre es el estilo. David era transparente: se mostraba en todas y cada una de sus columnas. ¡Que lujo y que placer era leerle en La Razón, en El Mundo y en ABC!

Agradezco en nombre propio y en el del jurado la creación de este premio, que rinde homenaje a su memoria. Quiero resaltar el éxito de esta primera convocatoria, a la que han concurrido 350 trabajos. Entre los finalistas, había artículos de extraordinaria calidad que David habría sido el primero en valorar.

Finalmente, el jurado optó por conceder este premio a Alberto Olmos por una columna que conjuga la calidad literaria con la ironía y con una mirada crítica sobre lo políticamente correcto. Unas cualidades que recuerdan mucho a las de David Gistau.

“Cosas que los pobres deberían saber: instrucciones para cuando lo pierdas todo”, el título del artículo premiado, desmonta esa visión tópica de la pobreza, elevada por la hipocresía a virtud. Olmos ironiza sobre ese estereotipo que conecta muy bien con la idea española de la hidalguía por la que es más importante parecer que ser. Todo el jurado estuvo de acuerdo en reconocer el mérito y la originalidad de este trabajo que consagra a su autor como uno de los grandes del columnismo español.

Acabo ya. Este es un acto que no sólo conmemora la figura de un gran periodista. Es un homenaje al periodismo, a un oficio que resulta hoy más necesario que nunca. Creo que el periodismo resurgirá de sus actuales dificultades. En un mundo donde cada vez la mentira es más verosímil que la verdad y en el que la información se está convirtiendo en espectáculo, resulta hoy más necesario que nunca reivindicar el periodismo, lo que también es una forma de resaltar el valor de estos premios.

¡Viva el periodismo y viva Gistau para siempre!