Cómo ser el padre mejor vestido en una Comunión

El mes de mayo tiene un vínculo especial con la alegría lo mires por donde lo mires: las flores siguen vistosas en plena primavera, el sol empieza a dar avisos de que el verano está cerca -por si acaso, mantén el paraguas cerca todavía-, la mayoría de los animales dan la bienvenida a sus crías y los jóvenes ven el final del curso a la vuelta de la esquina.

Además, para algunos de ellos es el momento de hacer la Primera Comunión, otro motivo de celebración en esta época del año. Es posible que este año te toque arropar a tu hijo en este día especial, y probablemente tengas la duda, dado que no se trata de una situación habitual, de qué look elegir para ser el padre mejor vestido. Por eso, vamos a intentar darte algunas claves sencillas para que lo consigas.

Combina el protocolo y tu estilo propio

De entrada, como siempre recomendamos cuando damos consejos sobre cómo elegir una vestimenta, es fundamental respetar tu gusto y tu estilo propio. Puedes cumplir el protocolo a la perfección, pero hay algo que no se puede medir en la moda que atañe a la naturalidad, esa que evita que parezca un disfraz lo que llevas, como si no te perteneciera.

Dicho esto, al igual que los novios en las bodas, los padres son los que marcan el nivel de formalidad de la comunión de sus hijos, un evento que, desde el punto de vista protocolario, no deja demasiado lugar para la innovación y el riesgo ya que se trata por encima de todo de una celebración religiosa. Las costumbres y tradiciones pueden variar tanto dependiendo de la familia como, sobre todo, del templo en el que se vaya a celebrar el acto, pero independientemente de ellas los extremos de los límites de cómo vestirse para la ocasión con acierto están bastante cerca el uno del otro.

Daniel Craig, uno de los reyes del traje - Instagram

El traje sigue siendo el protagonista infalible de las ceremonias religiosas como las bodas, los bautizos y también las comuniones. Lo que sí es cierto en el caso de estas últimas es que no se iría peor vestido si un padre decidiera eliminar la corbata de su look por diferentes motivos, entre los cuales el exceso de calor y el ya citado estilo personal son dos de los más razonables.

No es día, como ya hemos avisado, de llamar la atención porque ni siquiera eres tú, como padre, el protagonista. Ese es tu pequeño. Así que lo recomendable es ponerse en manos de un diseño liso, dejando a un lado los estampados tipo príncipe de Gales e incluso la raya diplomática, y por supuesto olvídate de combinar traje con zapatillas -no deberíamos ni tener que recordarlo pero lo hacemos por si acaso se te ha pasado por la cabeza en algún momento- o de sustituir la corbata por una pajarita. No es el día.

No habría inconveniente, eso sí, tal y como ocurre con la corbata, que es opcional, con escoger un traje de tres piezas si consideras que debes elevar el formalismo para este día, pero debes tener en cuenta la previsión meteorológica, sobre todo si vives en zonas donde el calor en mayo ya tiene tintes veraniegos.

Los clásicos nunca fallan

El gris puede ser una opción a tener en cuenta - Instagram

Una vez superado el primer paso, el de escoger el grueso del outfit, es momento de deshojar las dos margaritas que quedan para dar con el look perfecto: la del tejido y la del color. La primera de ellas no es tan importante porque no hay nada escrito acerca de ella siempre y cuando no recurras a telas extravagantes. Muévete entre las clásicas, mira el día que va a hacer (dentro de lo posible) y acertarás seguro. Y lo que es más importante, lo agradecerá tu cuerpo y tu camisa, que sufrirán mucho menos si tienes en cuenta la variable climatológica para tu elección.

En cambio, sí es muy importante, definitiva incluso, la ‘margarita’ del color, ya que hay tonos desaconsejados para ir a una Primera Comunión. Estas suelen ser ceremonias de mañana por lo que los tonos muy oscuros son menos acertados, la igual que los blancos, que no están prohibidos como en las bodas pero casi, ya que si estamos insistiendo en la importancia de no caer en detalles excesivamente llamativos, un traje blanco en un hombre no parece ser la mejor elección para cumplirlo.

Por lo tanto, para elegir el color lo mejor es el término medio, de ahí que la gama de grises y azules sean una opción perfecta porque, además de cumplir con lo aconsejado, son colores muy elegantes para un traje de hombre. Nos genera más dudas en este sentido el marrón, aunque podría ser una opción aceptable si estéticamente te sientes identificado con él.

La corbata no tiene por qué ser obligatoria - Instagram

De igual forma pasa con el zapato, el cual debe sobre todo cómodo porque te espera un día ajetreado para los pies, con muchas horas de pie, nervios y calor probablemente. Combínalo sin tomar riesgos y elige un estilo elegante y que vaya con tu gusto ya que el protocolo de un evento como la Primera Comunión que deja algo de margen aunque sea una celebración religiosa no exige que tenga cordones o sea tipo mocasín por ejemplo. Importa más en este caso que la combinación sea acertada y que el zapato presente un aspecto inmaculado.

Por último, más allá de la obviedad de elegir bien las tallas y de estar atento a detalles clásicos como no abrochar todos los botones de la americana o cuidar el largo de la corbata (a la mitad de la hebilla del cinturón), que suele ser un error común en muchos hombres trajeados -sobre todo en aquellos que no lo suelen lucir de forma habitual-, es día de dejar esos calcetines estampados que tanto te gustan en casa y optar por uno que sea tipo ejecutivo, liso y formal, y dependiendo del grado de formalidad por el que hayas optado el pañuelo es una opción válida, al igual que el reloj, que siempre le da un plus de elegancia al traje, con el que combina de manera excelente.