Regalos de menos de 30 euros que parecen mucho más caros
Se acercan las Navidades y, con ellas, la tarea de encontrar ese regalo que sorprenda a todos menos a tu cartera
Refuerza la seguridad de tu hogar con la cámara Ring Outdoor Plus (¡ahora al 40% de descuento!)
Regalar puede considerarse todo un arte. No solo pasa por conocer a la persona bien para entender cuáles son sus gustos, sus necesidades o, simplemente, anticiparse a ese capricho que tanto desea, sino también conseguir todo esto sin que tu cartera sufra.
A veces ... esto supone una tarea titánica, por lo que hemos decidido salir en ayuda de todos aquellos que necesitan regalar algo económico, pero que parezca más caro. No es que un regalo deba valorarse por lo caro que haya costado… pero es algo que siempre luce. Estos son cinco regalos por menos de 30€ que parecen mucho más caros de lo que en realidad son.
Funda de almohada reversible 100 % seda
El descanso es fundamental y así has de hacérselo saber a la persona que reciba esta funda de almohada reversible 100% de seda de morera pura de 10 mommes que cuida de la salud de tu piel y tu cabello, a la vez que aporta un buen descanso. Un complemento del descanso con una calidad excepcional.
Set de mascarillas coreanas premium
5 mascarillas faciales coreanas para que el rostro de tu ser querido quede limpio en profundidad, aportando la máxima hidratación. Este set está compuesto por Black Happy Mask (limpia y purifica en profundidad con carbón Binchotán); Camellia Happy Mask (hidrata y equilibra con aceite de camelia roja.); White Happy Mask (ilumina, unifica y mejora elasticidad con niacinamida y té verde) y Vitamin Happy Mask (antioxidante con vitaminas C y E, protege y regenera la piel).
Lámpara con diseño lunar 3D
Lámpara decorativa de 15 cm de diámetro con impresión 3D realista que recrea la superficie de la Luna. Con 3 colores ajustables mediante toque y conexión USB, es portátil, resistente y perfecta como luz ambiental para dormitorio, salón o espacio de trabajo. Incluye soporte de madera y es un regalo original para cualquier ocasión.
MÁS INFORMACIÓN
Set de regalo de velas aromáticas Yankee Candle
Set de 6 minivelas aromáticas Yankee Candle: incluye fragancias como Black Cherry, Clean Cotton y Pink Sands, ideales para cualquier ocasión. Fabricadas con mezcla de cera de soja para una combustión uniforme y presentadas en envases reciclables con etiquetas decorativas, son un regalo elegante y aromático para hombres y mujeres.
Juego de decantador de whisky
BarCraft Juego de Decantador y Vasos de Whisky (5 piezas): incluye un decantador de 900 ml con tapón de silicona hermético y 4 vasos old fashioned de cristal tallado. Perfecto para almacenar y servir whisky con estilo, presentado en caja de regalo elegante e incluye receta de Old Fashioned y garantía de 12 meses.
Queda como un rey o una reina con estos regalos por menos de 30 euros que parecen mucho más caros. Desde la suavidad de una funda de almohada hasta un juego de decantador de whisky, cualquiera que elijas será un acierto seguro.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete