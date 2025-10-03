La solución cuando el coche no arranca y le falta presión a la rueda: un 2 en 1 que cabe en la guantera
Un arrancador y compresor portátil pensado para emergencias en carretera
Nada resulta más frustrante que girar la llave del coche y comprobar que la batería está muerta. O encontrarse con una rueda baja justo antes de salir de viaje. Para estos casos, contar con un dispositivo práctico puede ahorrarnos la llamada a la grúa. El UTRAI 1500A, disponible en AliExpress por 41,21€ con el código ESCD04, combina en un mismo cuerpo un arrancador de batería y un inflador de neumáticos de hasta 150 PSI, todo en un tamaño compacto que cabe en la guantera.
Un arrancador portátil que evita quedarse tirado
El UTRAI ofrece un pico de corriente de 1500A, suficiente para arrancar sin problemas la mayoría de coches y motos con batería agotada. Su batería interna de hasta 10.000 mAh permite varios usos antes de necesitar recarga, y además es rápida gracias a la función de carga unidireccional. Con apenas 1,3 kg de peso, se transporta fácilmente y se convierte en un aliado discreto, pero vital, en cualquier trayecto.
Este tipo de dispositivos evitan no solo la molestia de buscar cables y otro vehículo, sino también la dependencia de asistencia en carretera para un problema tan común como una batería descargada. Una inversión pequeña que puede sacar de un apuro grande.
Inflador, powerbank y luz SOS en un mismo equipo
Más allá de su función principal, el dispositivo incluye un compresor de aire que alcanza 150 PSI, suficiente para inflar neumáticos de coche, moto o bici en pocos minutos. Es un detalle que se agradece en viajes largos, donde un neumático bajo puede comprometer la seguridad o aumentar el consumo de combustible.
Además, funciona como banco de energía portátil, con puerto USB para cargar móviles o tablets, y dispone de una luz integrada con modos de linterna e iluminación SOS. En carretera, esto significa tener a mano no solo un arrancador y un inflador, sino también una señal de emergencia visible en situaciones de riesgo.
Por poco más de 40€, se obtiene un equipo multifunción que sustituye a tres aparatos distintos, ocupa lo mismo que un libro grande y se paga solo la primera vez que resuelve un problema en carretera.
Tener un UTRAI 1500A en la guantera no es cuestión de capricho, sino de previsión. Un accesorio pensado para conductores que prefieren anticiparse a las averías y no depender de terceros en imprevistos cotidianos.
