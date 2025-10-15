Por «Poco» más de 200 euros, este móvil con 8GB de RAM y NFC deja en evidencia a muchos de 600 euros
El POCO X7 Pro está consiguiendo que más de uno reconsidere pagar precios de gama alta. Con un diseño sólido, una pantalla de 120Hz y un chip que rivaliza con los mejores, este modelo llega con una oferta difícil de ignorar: 223,42€ en ... AliExpress con el código AEES25 (antes 394,45€). Su rendimiento, batería y fluidez lo colocan entre los móviles más equilibrados del momento, especialmente para quienes valoran el rendimiento real por encima de la marca.
Pantalla fluida y diseño que ya no parece «de gama media»
A primera vista, el POCO X7 Pro sorprende por su pantalla AMOLED CrystalRes de 6,67 pulgadas con resolución 1,5K y frecuencia de actualización de 120Hz. Las animaciones, el desplazamiento y los juegos se ven con una suavidad impecable. Además, los colores son intensos y el brillo permite usarlo sin problema bajo el sol.
El diseño también apunta alto: cuerpo elegante, acabado resistente al polvo y al agua con certificación IP68 y detalles que lo acercan a los modelos premium. Incluye sensor de huellas bajo la pantalla, altavoces duales y un motor de vibración lineal que mejora la respuesta táctil. Todo ello sin renunciar a la ligereza ni al estilo sobrio que caracteriza a la gama POCO.
Potencia de sobra, batería enorme y cámara que cumple
En su interior late el MediaTek Dimensity 8400-Ultra, un procesador pensado para quienes exigen rapidez sin comprometer la temperatura. Junto con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, permite mover aplicaciones exigentes, editar fotos o jugar sin cortes. Su compatibilidad con NFC, Bluetooth 5.4, GPS de doble frecuencia y 5G lo hacen completo en conectividad.
Pero si hay algo que lo diferencia, es la autonomía. La batería de 6000mAh garantiza hasta dos días de uso, y su carga HyperCharge de 90W permite recuperar el 100% en apenas 35 minutos. Un salto real frente a la mayoría de móviles de su rango (y de muchos que cuestan el doble).
El conjunto fotográfico también cumple: cámara principal de 50MP con estabilizador óptico (OIS), acompañada de un gran angular de 8MP y una cámara frontal de 20MP. Los resultados son nítidos y equilibrados, con un modo noche que mejora notablemente respecto a generaciones anteriores.
El POCO X7 Pro es el típico móvil que hace difícil justificar los precios de otros modelos. Ofrece potencia, pantalla fluida, batería de larga duración y un diseño de gama alta por poco más de 200€. Ideal para quienes buscan un teléfono solvente, moderno y sin sobreprecio.
