Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

iPhone 14 Plus Back Market, ahorra en tu Smartphone Reacondicionado con Garantía

Baja desde 1249€ a 542€ en un estado muy bueno y funcionando como recién sacado de la caja: por fin podrás tener tu iPhone

iphone 14 reacondicionado en back market
iphone 14 reacondicionado en back market Sophia Stark
Javier López Pando

Javier López Pando

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Back Market es una tienda de productos reacondicionados que te permite disfrutar del dispositivo que siempre has querido, pero nunca has podido comprar, pero mucho más barato. Back Market ofrece tecnología reacondicionada, es decir, son productos que han sido revisados por expertos de ... la casa a través de una inspección que revisa 25 puntos de control.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app