iPhone 14 Plus Back Market, ahorra en tu Smartphone Reacondicionado con Garantía
Baja desde 1249€ a 542€ en un estado muy bueno y funcionando como recién sacado de la caja: por fin podrás tener tu iPhone
Back Market es una tienda de productos reacondicionados que te permite disfrutar del dispositivo que siempre has querido, pero nunca has podido comprar, pero mucho más barato. Back Market ofrece tecnología reacondicionada, es decir, son productos que han sido revisados por expertos de ... la casa a través de una inspección que revisa 25 puntos de control.
Un producto reacondicionado es mucho más que un 'producto usado' o de 'segunda mano', sobre todo si lo compras en Back Market. Aquí te van a dar dos años de garantía, prueba de 30 días para devolverlo si no te satisface y atención al cliente siempre que la necesites. En esta ocasión, te mostramos el iPhone 14 en un espectacular color amarillo y un ahorro de más de 700€. Como para pensárselo.
Fotografía premium y rendimiento de sobra
El iPhone 14 fue presentado por Apple en 2022 y ofrece una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y una densidad de píxeles de 460 ppi. Potenciado por el chip Apple Bionic con GPU de 5 núcleos, este iPhone 14 Plus de color amarillo se vende en estado muy bueno, con una batería al menos al 85% de su capacidad, revisada y probada por expertos y con 512 GB de almacenamiento interno. Además, este modelo es compatible con tarjetas eSIM.
En cuanto al apartado fotográfico, dispone de una doble cámara trasera de 12 MP con tecnología avanzada Photonic Engine, Smart HDR 4, modo retrato con control de profundidad, modo noche y grabación de video en 4K y 60 fps. La cámara selfie es de 12 MP con desbloqueo facial.
Este modelo presenta certificación IP68 para resistencia al agua y polvo y está fabricado con vidrio Ceramic Shield en la pantalla y estructura de aluminio con respaldo de vidrio. Entre las funciones adicionales, podemos encontrar el uso de emergencia vía satélite, detección de choques y asistencia en carretera vía satélite.
En definitiva, este iPhone 14 es una opción, a día de hoy, sólida y fiable, con un apartado fotográfico prémium y un rendimiento excepcional. Cómpralo ahora en Back Market por solo 542€. El iPhone que siempre has querido, listo para estrenarlo en Navidad.
