En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Chaqueta impermeable Helly Hansen con 46% menos: una prenda fiable para aguantar lluvia y frío sin complicaciones

Una opción práctica para quien quiere una capa de protección ligera y duradera para el día a día

Los Adidas clásicos con las tres rayas que están llevando mujeres de todas las edades para entrenar o vestir cómodo

Teresa Rodríguez García

Con el cambio de tiempo llegan esas mañanas frías y húmedas en las que salir de casa se convierte en un pequeño desafío. Cuando llueve a ratos, hace aire y las temperaturas bajan sin avisar, una chaqueta impermeable se vuelve casi imprescindible. La Helly Hansen Seven J, ... ahora disponible a 64,99€, aparece como una opción especialmente sensata gracias a su descuento del 46%. Una prenda ligera y fiable que permite afrontar la rutina sin darle más vueltas al clima.

