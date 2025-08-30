Lo más primordial de un partido es el resultado. El Sevilla juega hoy uno en Gerona. Y, sin embargo, la confrontación más importante para el club no se jugará en Montiliví, sino en los despachos durante las próximas sesenta horas, por redondear, sin prórroga posible. ... El lunes, a las 23.59 en todos los relojes patrios, se cierra el zoco de fichajes veraniego. Ganar en tierras catalanas, tras el 0 de 6 con que se cerraron las dos primeras jornadas, sería importante. Tener el martes próximo una plantilla mínimamente competitiva resulta crucial. Porque con 35 jornadas por delante tras el choque de esta tarde todo tendría solución, pero hacerlo con balas de fogueo, como lucha en la actualidad, asegura el fracaso.

Afirmó Antonio Cordón tiempo atrás que habría que esperar a los últimos días de mercado para desenredar la madeja que facilitara conformar una plantilla competitiva. El mismo aserto que usaba Monchi, con la única diferencia de que en su época él disponía de dinero para firmar (el que alimentó la deuda elefantiásica que ahoga ahora al club) y Cordón se las tiene que ingeniar para sacar calderilla con la que, al menos, asegurar las inscripciones de los incorporados. Para fichar necesita hacer ventas y no hay peor escenario en los negocios que te sepan no tieso, sino lo siguiente.

Desconozco cuántos planes tiene que provisionar un director deportivo en casos como el que nos ocupa. Para el sevillista, el A, el B y el C, hace tiempo que se convirtieron en entelequia. Y me da que el alfabeto español completo se le queda corto a Cordón para el logro de sus objetivos más esenciales. Ojalá su estrategia no le lleve a resignarse con la Z el lunes, una suerte de «virgencita, virgencita, que me quede como estoy», de surgir circunstancias imprevisibles de última hora.

Y mientras, Almeyda tiene la responsabilidad de obligar a los suyos, aún a costa de asumir riesgos, de que ejecuten sus conceptos y no aquellos a los que les empujan sus miedos y falta de autoestima. A ver si hoy, en Gerona, frente a un rival directo, le hacen caso.