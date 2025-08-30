Suscríbete a
La confrontación más importante para el club no se jugará hoy en Gerona, sino en los despachos durante las próximas sesenta horas

Lo más primordial de un partido es el resultado. El Sevilla juega hoy uno en Gerona. Y, sin embargo, la confrontación más importante para el club no se jugará en Montiliví, sino en los despachos durante las próximas sesenta horas, por redondear, sin prórroga posible. ... El lunes, a las 23.59 en todos los relojes patrios, se cierra el zoco de fichajes veraniego. Ganar en tierras catalanas, tras el 0 de 6 con que se cerraron las dos primeras jornadas, sería importante. Tener el martes próximo una plantilla mínimamente competitiva resulta crucial. Porque con 35 jornadas por delante tras el choque de esta tarde todo tendría solución, pero hacerlo con balas de fogueo, como lucha en la actualidad, asegura el fracaso.

