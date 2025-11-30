Suscríbete a
+Palmera
Directo
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro

Remontada del Betis juvenil para llevarse el derbi ante el Sevilla (3-1)

Los goles del equipo verdiblanco llegaron en el tramo final del encuentro

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Morante y Tomás Méndez, en el encuentro de este domingo
Morante y Tomás Méndez, en el encuentro de este domingo real betis
Al Final de la Palmera

Al Final de la Palmera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El de esta tarde (16.15) en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre los primeros equipos del Sevilla FC y Real Betis no es el único derbi sevillano de la jornada. Este domingo al mediodía, el equipo verdiblanco de División de Honor Juvenil ... ha ganado al sevillista por 3-1. El partido, correspondiente a la jornada 12 en el Grupo 4 de la categoría, ha tenido lugar en las instalaciones de la ciudad deportiva Rafael Gordillo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app