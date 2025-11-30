Suscríbete a
El primer triunfo de Pellegrini en un derbi en Nervión

El chileno, recién renovado, había vencido en la Copa en 2022 y en LaLiga en el Villamarín la pasada temporada (2-1); los verdiblancos no ganaban en el Sánchez-Pizjuán desde 2018

Sevilla FC - Real Betis: El Betis no echa de menos a nadie para ganar el derbi (0-2)

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Manuel Pellegrini, en el banquillo durante el derbi Sevilla - Betis afp
Mateo González

Manuel Pellegrini, recién renovado como entrenador del Real Betis hasta 2027, ganó por vez primera un derbi dirigiendo a los verdiblancos en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El 0-2 con el que los béticos sellaron el triunfo en el duelo de la máxima ... rivalidad gracias a los tantos de Fornals y Altimira rompe una racha negativa desde el 3-5 en enero de 2018, cuando se databa el último triunfo heliopolitano en Nervión.

