El primer triunfo de Pellegrini en un derbi en Nervión

Manuel Pellegrini, recién renovado como entrenador del Real Betis hasta 2027, ganó por vez primera un derbi dirigiendo a los verdiblancos en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El 0-2 con el que los béticos sellaron el triunfo en el duelo de la máxima ... rivalidad gracias a los tantos de Fornals y Altimira rompe una racha negativa desde el 3-5 en enero de 2018, cuando se databa el último triunfo heliopolitano en Nervión.

Ahora Pellegrini ha conseguido su primer triunfo como bético en el campo del Sevilla. Lo había hecho dos veces en el Villamarín. En los octavos de final de la Copa del Rey en enero de 2022 por 2-1 y también en el duelo de la segunda vuelta de la pasada campaña por 2-1.

Los resultados anteriores del Betis con Pellegrini en Nervión fueron derrotas por 1-0 en la 2020-21 y 2-1 en la 21-22, empates por 0-0 y 1-1 en las siguientes campañas y tropiezo en la pasada por 1-0.

Ahora se rompe esta racha y el Betis pudo celebrar el triunfo en el feudo del eterno rival, lo que le mantiene quinto, con 24 puntos, a siete del Atlético de Madrid.