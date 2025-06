El Betis presume de los 25 internacionales de su cantera en la temporada 2024-25

El Real Betis ha presumido en redes sociales del gran número de futbolistas de su cantera que han sido citados por sus selecciones nacionales durante la temporada 2024-25. Un total de 25 jugadores han participado en estas instancias desde las categorías sub 14 a sub 21. La mayoría han sido españoles, pero también los hay con Marruecos, Ucrania, Colombia, Mali, Francia, República Dominicana, Rumanía y Letonia.

Con España han estado Jesús Rodríguez (sub 21), Dani Pérez (sub 20), Yanis, Pablo García y Manu González (sub 19), Iván Corralejo y Morante (sub 18), Migue Romero (sub 17), Fran Batán (sub 16), Hugo Moreno (sub 15) y Tiago Polo, Bruno Fernández e Íker Naranjo (sub 14).

Mientras, en el resto de selecciones estuvieron Keimer Sandoval y Jhon Arcila (Colombia sub 20), Elyaz Zidane (Francia sub 20), Dramane Guindo (Mali sub 20), Ziyad Baha y Luis Velilles (Marruecos sub 17), Kenta Bandera (Japón sub 17), Kilian Ferreira (República Dominicana sub 17), Fedir Tkachenko (Ucrania sub 17), Nikita Doronins (Letonia sub 17) y Nicolás Pérez (Rumanía sub 15).

La apuesta del Betis por su cantera está dando sus frutos en los jugadores que se ven en el primer equipo y en todos estos datos que evidencian el crecimiento con la ciudad deportiva Rafael Gordillo y la buena tarea de reclutamiento de talento para los escalafones inferiores.

