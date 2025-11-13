Suscríbete a
Bakambu jugará la final africana por el Mundial con 'derbi' ante Nigeria tras ganar a Camerún (0-1)

El delantero verdiblanco da un paso más para hacer historia con la selección de la RD Congo

Bakambu posa con el once que venció a Camerún
La RD Congo jugará la final africana para estar en la Copa del Mundo 2026. La selección del delantero del Betis Cedric Bakambu venció en la segunda semifinal a Camerún (0-1), gracias a un tanto de Mbemba en el primer minuto ... de la prolongación, con lo que este domingo se medirá a Nigeria, que venció a Gabón en la otra semifinal, para sellar el pase al Torneo de repesca de la FIFA, que se jugará en México en el mes de marzo del próximo año 2026.

