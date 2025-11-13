Bakambu jugará la final africana por el Mundial con 'derbi' ante Nigeria tras ganar a Camerún (0-1)

La RD Congo jugará la final africana para estar en la Copa del Mundo 2026. La selección del delantero del Betis Cedric Bakambu venció en la segunda semifinal a Camerún (0-1), gracias a un tanto de Mbemba en el primer minuto ... de la prolongación, con lo que este domingo se medirá a Nigeria, que venció a Gabón en la otra semifinal, para sellar el pase al Torneo de repesca de la FIFA, que se jugará en México en el mes de marzo del próximo año 2026.

Un paso más cerca de hacer historia con la RD Congo y regresar a una cita mundialista 52 años después, tras esa única presencia en el Mundial de Alemania en 1974. Con Bakambu como delantero titular, aunque en esta ocasión el bético no marcó. Disputó 75 minutos de un partido igualado hasta los instantes finales, cuando Mbemba anotó ese tanto de la victoria que llevó la locura a la RD Congo.

En la final africana le espera a Bakambu casi una previa del derbi. Los sevillistas Akor Adams y Chidera Ejuke anotaron dos de los cuatro goles en el triunfo de Nigeria ante Gabón y ambos esperarán al verdiblanco en busca de esa plaza extra en la repesca. Un duelo para seguir haciendo historia y citarse con otras cuatro selecciones por esas dos plazas extra del Torneo de la FIFA.

Bolivia, por la Conmebol y Nueva Caledonia, por la Confederación de Oceanía, ya aguardan rivales para el mes de marzo. De las seis clasificadas, las cuatro peor situadas en la Clasificación Mundial FIFA se enfrentarán en semifinales. Los dos combinados mejor clasificados pasarán directamente a las dos finales. Los vencedores de las dos finales accederán a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahí quiere estar Bakambu, que el domingo jugará otro partido clave ante Nigeria.

La selección de la RD de Congo también participará en la Copa de África, que se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre y el 18 de enero. El combinado congoleño empezará su participación el 23 de diciembre ante Benín; el segundo encuentro de la fase de grupos será frente a Senegal el día 27; y cerrará la primera fase del campeonato contra Bostwana el 30 de diciembre.