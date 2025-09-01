El Betis cierra el mercado con sorpresa: Amrabat es el pivote

El Betis ha cerrado el mercado a lo grande. Tras confirmar el fichaje de Antony, recibido con honores en el Aeropuerto de Sevilla, el club verdiblanco ha fichado también al deseado pivote: Sofyan Amrabat . Un bombazo inesperado para conseguir ese centrocampista que completase la plantilla, tras una jornada frenética en las oficinas.

El centrocampista marroquí estaba en la rampa de salida del Fenerbahçe e incluso el Sevilla con Antonio Cordón había intentado su incorporación, pero en las últimas horas el Betis ha puesto el dinero necesario sobre la mesa para conseguir la cesión de Amrabat hasta final de temporada. Una opción de última hora que el club verdiblanco ha podido aprovechar exprimiendo la disponibilidad salarial existente.

El último día de mercado ha sido frenético en Heliópolis, ante el deseo de rematar la planificación con una incorporación que cumpliese los deseos de Pellegrini, que en una de sus últimas ruedas de prensa había solicitado la llegada de un pivote que cubriera la vacante de Johnny Cardoso. Aunque en un principio el nombre señalado era Guido Rodríguez, a la espera de que saliera con la carta de libertad del West Ham, finalmente la dirección deportiva cambió el guión y apostó por Amrabat, un centrocampista con potencia que pude cumplir esa función.

A sus 29 años, el marroquí quería salir de Turquía, después de fichar el pasado año procedente de la Fiorentina, a la que le pagó 12 millones de euros por su traspaso. Internacional con su selección, con la que ha brillado en grandes campeonatos, Amrabat es un perfil de centrocampista con físico que no había en la plantilla bética, con lo que la dirección deportiva le ofrece a Pellegrini un jugador distinto.

