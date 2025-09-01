Antony ya está en Sevilla y desata la locura en el beticismo

Antony dos Santos ya está en Sevilla. El gran fichaje del verano del Betis ha llegado al Aeropuerto de Sevilla pasadas de las diez de la noche, en un vuelo privado desde Mánchester, donde lo esperaban cientos de aficionados, que han vitoreado al brasileño en su regreso a la capital hispalense. Asomado al vehículo que lo traslada hacia la ciudad deportiva, Antony ha recibido su primer baño de masas en su vuelta al Betis.

«Béticos, ya voy de camino. Nos vemos en casa», había sido el último mensaje lanzado por Antony en un vídeo publicado en las redes sociales del club verdiblanco. Un guiño hacia la hinchada cuando ya incluso aparecía inscrito en LaLiga como nuevo jugador del Betis, después de que la entidad heliopolitana hiciera oficial su incorporación hasta 2030.

No ha sido sencilla la negociación con el United, que primero rechazó la posibilidad de una nueve cesión y luego enredó con un último fleco que casi da al traste con la operación. Finalmente, las partes retomaron las negociaciones y se pudo desbloquear ese punto del acuerdo para que el Betis pague 22 millones de euros más cuatro en variables por el traspaso del brasileño.

