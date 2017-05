La descomunal vuelta de Fernando Alonso en la Q3 de Montmeló sorprendía esta tarde a propios, extraños e incluso ajenos al Mundial de Fórmula 1. Después de un inicio desolado, cuatro abandonos en otras tantas carreras, el rendimiento del asturiano en la clasificación del GP de España, la carrera de casa, revolucionaba el paddock del Mundial. Un séptimo puesto para soñar.

Alonso recibió las felicitaciones y las alabanzas de muchos de los pilotos e ingenieros del campeonato. Alonso, tan sorprendido como el resto, prometía defender «con uñas y dientes» esa posición durante la carrera de este domingo.

Tampoco los organizadores del Mundial eran ajenos a la extraordinaria vuelta de Alonso, y gracias a su nueva política de imágenes, menos restrictiva que en los tiempos de Bernie Ecclestone, decidieron compartir el 'onboard' de la vuelta de Alonso a través de las redes sociales. Una gran oportunidad de ver al asturiano en acción superando sus propios límites y los que le marca un McLaren-Honda aún achacoso.

Go onboard with @alo_oficial as he slides his McLaren into an impressive 7th place on Sunday's #SpanishGP grid pic.twitter.com/rGWM4Cdwkx