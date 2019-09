Temporada 3 / Capítulo 4 Conexión San Sebastián: un festival en 10 películas Alejandro Amenábar, Greta Fernández y Javier Bardem, dan voz a este programa especial

En el programa de hoy repasamos cómo está yendo el Festival de San Sebastián hablando de 'Mientras dure la guerra', 'La hija de un ladrón', 'La trinchera infinita', 'Thalasso', 'Y llovieron pájaros', 'Joker', 'Amazing Grace', 'Parásitos', 'La verdad' y 'Sorry, we missed you'.