''He perforado sin problema madera, pared y ladrillo'': el Bosch que no falla baja a un precio que sorprende

Hay herramientas que compras una vez y te olvidas, y el Bosch EasyImpact 630 es justo uno de esos modelos que no decepcionan cuando toca ponerse serios con bricolaje casero. La versión en maletín se ha desplomado a 51,99€ en Amazon, una rebaja ... tan poco habitual en Bosch que está volando entre quienes quieren un taladro «para todo» sin gastarse un dineral.

El taladro que te salva tanto un mueble como una reforma ligera

Para un uso doméstico real —montar estanterías, colgar cuadros pesados, meter taco en ladrillo o trabajar madera gruesa— este modelo va sobrado. Sus 630 W y su percutor de hasta 48 000 impactos/min permiten perforar mampostería hasta 13 mm, madera hasta 25 mm y acero hasta 10 mm sin que el motor sufra ni haya que estar forzando la postura. Lo notas en cuanto lo apoyas en la pared: muerde rápido y estable, incluso para manos poco acostumbradas.

La ergonomía también está bien resuelta. Pesa 1,7 kg, lo justo para ser firme sin acabar con la muñeca cargada. El Control Electrónico de Velocidad es uno de los mejores detalles del EasyImpact: basta con modular el gatillo para no pasarte al empezar un agujero, evitar que la broca patine y tener más precisión cuando trabajas sobre materiales delicados.

A nivel práctico, el portabrocas de sujeción rápida es otro acierto. Cambias de broca en segundos y sin herramientas, que es justo lo que quieres cuando pasas de metal a madera o de taladrar a atornillar en el mismo proyecto. Y el maletín rígido que incluye no es un extra menor: permite guardar el taladro protegido, con espacio para brocas y accesorios.

Quien busca un taladro fiable, potente y duradero para casa rara vez se equivoca con Bosch, y este EasyImpact 630 es uno de los modelos más equilibrados de su gama. Por eso su precio actual encaja de lleno en Favorito de ABC, donde solo destacamos las herramientas que realmente merecen la compra.