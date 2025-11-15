Suscribete a
Este maletín DEKO con taladro incluido es la solución rápida para chapuzas, muebles y arreglos del día a día

Un kit completo para tener siempre a mano lo necesario sin depender de profesionales

Javier López Pando

Tarde o temprano, a todos se nos presenta la misma escena: un mueble cojo, un tirador suelto, una estantería por montar o ese tornillo que decide retirarse sin previo aviso. Para estos momentos, tener un maletín de herramientas completo marca la diferencia entre resolverlo ... en cinco minutos o dejarlo para «otro día». El DEKO de 126 piezas, con taladro/destornillador de 8V incluido, baja ahora a 49,99€ con un descuento del 29%, una oferta más que tentadora para equipar la casa sin gastar en herramientas sueltas.

