En Movistar Plus+: 'Anatomía de un instante', una serie española que ha logrado lo que muy pocas en la historia

En 2016, el director andaluz Alberto Rodríguez, ganador del Goya a la Mejor Dirección por la fantástica La isla mínima, estrenaba por primera vez una película con un guion ajeno. Tan ajeno era, que se basaba en un hecho real. El hombre de las ... mil caras, que así se llamó esta cinta protagonizada por Eduard Fernández, contaba un suceso reciente de la historia política nacional, la biografía de Francisco Paesa, uno de los espías más oscuros y escurridizos de España.

Nueve años después, Rodríguez insiste en radiografiar nuestra historia reciente, esta vez con un suceso más atrás en el tiempo y que pudo cambiar radicalmente el rumbo de nuestra historia, la noche del 23 de febrero de 1981, el intento de golpe de Estado perpetrado por un grupo de militares y encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.

Anatomía de un instante es una miniserie de cuatro episodios, producida por Movistar Plus+ y está basada en la novela de Javier Cercas. Es, en sí misma, una producción bastante atípica. Por todos es sabido que nuestro cine y nuestras series han profundizado muy mucho en el período de la posguerra —no tanto en la propia contienda, como muchas veces suelen referirse muchos de manera injusta—, pero no tanto en ese período de nuestra historia al que llamamos 'Transición', y, por ende, tampoco uno de sus sucesos clave, el intento de golpe de Estado.

Rodar en el Congreso: un hito en nuestra ficción

Y además lo hace de una manera, también, insólita, accediendo a los mismos escenarios donde tres políticos, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, hicieron caso omiso a los gritos de Tejero, manteniéndose firmes en su escaño. Es muy difícil que el Congreso de los Diputados abra sus puertas a una producción de ficción y Movistar lo ha conseguido; algo parecido ocurrió con su serie La central, asesorada por el CNI.

A Santiago Carrillo, Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado les ponen rostro tres de nuestros mejores actores en activo: Eduard Fernández, que repite con Alberto Rodríguez, Álvaro Morte y Manolo Solo. Les acompañan nombres como los de David Lorente (Tejero), Miki Esparbé (Juan Carlos I), Samuel López (Alfonso Guerra), Pedro Casablanc (Teodulfo Lagunero), Óscar de la Fuente (Milans del Bosch) e Ignacio Castillo (Landelino Lavilla), entre otros.

Anatomía de un instante puede convertirse en una de las mejores series de 2025. Su estreno está previsto para el próximo 20 de noviembre. No te la pierdas, sobre todo si te gusta el cine y las series españolas, los repartos de calidad y que te cuenten la historia reciente de manera desmitificadora y sincera.