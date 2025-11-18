Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

En Movistar Plus+: 'Anatomía de un instante', una serie española que ha logrado lo que muy pocas en la historia

Alberto Rodríguez se ha marcado con Anatomía de un instante todo un hito, además de entregar una de las posibles series del año

La nueva serie de Javier Cámara y el guionista de 8 apellidos vascos aterriza en Movistar Plus+: Yakarta

serie anatomia de un instante en movistar plus+
serie anatomia de un instante en movistar plus+ movistar plus+

Antonio Bret

En 2016, el director andaluz Alberto Rodríguez, ganador del Goya a la Mejor Dirección por la fantástica La isla mínima, estrenaba por primera vez una película con un guion ajeno. Tan ajeno era, que se basaba en un hecho real. El hombre de las ... mil caras, que así se llamó esta cinta protagonizada por Eduard Fernández, contaba un suceso reciente de la historia política nacional, la biografía de Francisco Paesa, uno de los espías más oscuros y escurridizos de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app