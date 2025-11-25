Los Levi's 501 90's que recuerdan al look de Tamara Falcó y que muchas están usando para sobrevivir al frío con estilo

El look de Tamara Falcó con vaqueros rectos, zapatillas y abrigo ha vuelto a poner sobre la mesa algo evidente: el combo perfecto para sobrevivir al frío sin renunciar a ir bien vestida existe. Y ahí es donde los Levi's 501 90's están ... ganando terreno. Son cómodos, tienen ese corte noventero que queda limpio y favorecedor, y combinan de maravilla con capas y calzado plano. Con el 40% de descuento, se quedan en 72,20€, un precio difícil de ver en un modelo tan icónico.

Un corte recto que estiliza y encaja con abrigos, chaquetas y capas de invierno

Los 501 90's recuperan el espíritu clásico de Levi's: corte recto, tiro cómodo y un tejido resistente que mantiene la forma. No necesitas «domarlos» ni esperar días para que cedan; desde el primer uso caen bien y estilizan sin apretar. Ese punto es clave cuando los combinas con prendas más voluminosas, como un abrigo largo, una bufanda gruesa o una sudadera de invierno.

La estética noventera vuelve a encajar en pleno 2025 porque ofrece algo que muchas buscan: un vaquero sencillo, limpio y que no pasa de moda. Con zapatillas blancas, con botines, con mules o con deportivas más robustas, siempre se ven equilibrados. Es precisamente esa versatilidad la que está impulsando su popularidad estos meses.

Por qué merece la pena apostar por ellos a 72,20€

Los 501 rara vez bajan tanto, y menos un modelo tan actual como el 90's. Su durabilidad es uno de los motivos por los que muchas repiten: no se deforman con los lavados y el denim sigue estable incluso con uso intensivo. Además, son perfectos para looks en capas, ya que permiten moverse con comodidad y no generan la sensación de rigidez típica de los vaqueros más gruesos.

A nivel práctico, son de esos vaqueros que resuelven el «no sé qué ponerme» en días fríos: camiseta, jersey, abrigo y listo. Y gracias a su corte recto, dejan espacio suficiente para calcetines térmicos o para combinar con zapatillas gruesas sin que el bajo haga arrugas raras. A 72,20€, la relación calidad-precio es bastante difícil de igualar.

Cuando un vaquero favorece, combina con todo y mejora cualquier look de invierno, se nota en el uso diario. Estos Levi's 501 90's cumplen con esa idea y explican por qué tantas mujeres están apostando por ellos esta temporada. Son una compra lógica, duradera y tremendamente versátil.

Si te interesa descubrir más prendas útiles, ofertas reales y productos que encajan en el día a día, en Favorito de ABC encontrarás cada semana nuevas propuestas cuidadas al detalle.