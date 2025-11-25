Suscribete a
Los Levi's 501 90's que recuerdan al look de Tamara Falcó y que muchas están usando para sobrevivir al frío con estilo

Unos vaqueros rectos, cómodos y favorecedores que bajan a 72,20€

Los Levi's 501 90's que recuerdan al look de Tamara Falcó y que muchas están usando para sobrevivir al frío con estilo
Teresa Rodríguez García

El look de Tamara Falcó con vaqueros rectos, zapatillas y abrigo ha vuelto a poner sobre la mesa algo evidente: el combo perfecto para sobrevivir al frío sin renunciar a ir bien vestida existe. Y ahí es donde los Levi's 501 90's están ... ganando terreno. Son cómodos, tienen ese corte noventero que queda limpio y favorecedor, y combinan de maravilla con capas y calzado plano. Con el 40% de descuento, se quedan en 72,20€, un precio difícil de ver en un modelo tan icónico.

