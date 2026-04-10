Apple MacBook Neo ya está en las tiendas: ¿para quién está pensado? Sus ventajas más allá de un precio de gama media

Álvaro Vázquez Chimeno 10/04/2026 Actualizado a las 10:57h.

El nuevo Apple MacBook Neo está sacudiendo el mercado. Tras años en los que la compañía se limitaba a ofrecer productos prémium a precios elevados, por fin llega el primer ordenador portátil de gama media a un precio más asequible. Pero, ¿para quién está pensado? ¿Cuáles son los puntos fuertes y los inconvenientes de este portátil? ¿Es adecuado para ti? Vamos a descubrirlo juntos, analizando detenidamente las versiones disponibles y el uso que le darías.

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Para quién sí: es el portátil ideal para quienes quieren macOS y un dispositivo ligero para ir a clase, navegar por internet, redactar documentos y hacer videollamadas, con 8 GB de RAM y 256 GB (quizás apoyándose en la nube). También tiene mucho sentido para quienes usan un iPhone y buscan un ordenador para el día a día sin complicaciones.

Para quién no: el Apple MacBook Neo no es adecuado para quienes necesitan un alto rendimiento y gran velocidad en el disco y los puertos USB-C para trabajar o estudiar. También deben evitarlo quienes no quieran sorpresas con gastos extra, ya que el cargador no viene incluido, y aquellos para los que el Touch ID o un teclado retroiluminado son indispensables.

Las concesiones: un precio más bajo también implica menos prestaciones

El gran dilema a nivel práctico está entre el de 699€ (256 GB) y el de 799€ (512 GB). Con el mismo tamaño y peso, la versión de 799€ no solo tiene más memoria disponible, sino también el Magic Keyboard con Touch ID. Esto no significa que la versión más barata de 256 GB sea una «mala elección», pero sí obliga a sopesar los pros y los contras de ambas opciones, teniendo en cuenta que la mejora más notable no es la velocidad, sino la comodidad de uso y el espacio disponible.

Además, hay que fijarse en la conectividad: el portátil tiene dos puertos USB-C (1x USB 3 y 1x USB 2) y un conector jack para audio, y nada más. En la práctica, esto significa tener que saber siempre dónde conectar un SSD, un hub o un monitor para conseguir el rendimiento necesario. Por otro lado, los tiempos de carga podrían no convencerte: la potencia mínima por USB-C es de 20 W y depende del cargador que utilices, que no viene incluido en la caja. Está bien para un uso diario, pero rebaja las expectativas en cuanto a la velocidad de carga en comparación con portátiles más potentes.

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Qué debes saber antes de comprar: diseño, chip y pantalla

Sobre el papel, el MacBook Neo es un equipo muy «de mochila»: 29,75 cm x 1,27 cm x 20,64 cm y 1,23 kg. Es el tamaño ideal para quienes se mueven entre casa, clase y el espacio de coworking. Recuerda, eso sí, que en la caja solo vienen el MacBook, un cable USB-C y los manuales. Por lo tanto, tendrás que conseguir el adaptador que vayas a usar realmente y el cable adecuado para el puerto rápido.

La pantalla es una LED Liquid Retina de 13 pulgadas con una resolución de 2408 x 1506, y Apple habla de 500 nits de brillo. Aquí la cuestión práctica no es «lo bien que se ve», sino dónde lo vas a usar: un aula muy iluminada o el tren son dos escenarios en los que el brillo declarado importa, ya que de él depende la experiencia de uso.

Por último, el corazón sigue siendo el chip Apple A18 Pro de 6 núcleos (4 de ellos de alta eficiencia energética) y una GPU de 5 núcleos compatible con trazado de rayos (ray tracing). Sobre el papel, promete un buen rendimiento, pero dependerá también del uso real y cotidiano que le vayas a dar.

Precio y cómo evitar ofertas engañosas: aprende a leer el coste sin confundirte

La regla de oro es comparar el precio en varias tiendas buscando la misma variante: mismo código de producto, misma capacidad (256 GB o 512 GB) y mismo color. De poco sirve comparar un «precio tachado» con otro si estás mirando modelos distintos.

Después, revisa el precio en la cesta y las condiciones del vendedor, el envío y las devoluciones, ya que los costes y la disponibilidad pueden variar incluso cuando la página indica que el IVA está incluido. En cuanto al «precio anterior», lo más sensato es observar la evolución reciente en varias tiendas y no dejarse llevar solo por un porcentaje: el verdadero ahorro está en lo que pagas hoy por esa versión concreta, no en el reclamo publicitario.

Checklist antes de que acabe el placo de devolución: pruebas rápidas para detectar enseguida las limitaciones

En cuanto te llegue, haz una prueba de puertos de 5 minutos: conecta un disco SSD externo primero al puerto USB-C rápido (10 Gb/s) y luego al otro (480 Mb/s), y fíjate en la diferencia de velocidad de transferencia y respuesta. Es la manera más rápida de ver si, con tu configuración habitual, esos dos puertos te bastan de verdad.

Luego, pon a prueba la carga y la autonomía dándole tu uso habitual: Apple declara hasta 16 horas de batería y carga por USB-C con un requisito de 20 W. Media hora de uso real (un navegador con muchas pestañas abiertas, una videollamada a 1080p y un poco de streaming) te dirá mucho más que cualquier folleto promocional.

Preguntas frecuentes sobre el Apple MacBook Neo

1 ¿El modelo de 699€ tiene Touch ID?

En la ficha del producto del Apple MacBook Pro se indica «Lector de huellas: No». El Touch ID viene incluido en la versión de 799€ con Magic Keyboard.

2 ¿Los dos puertos USB-C son iguales?

No: uno es USB-C 3 con una velocidad de hasta 10 Gb/s y el otro es USB-C 2 con un máximo de 480 Mb/s. Si usas discos SSD y hubs, este detalle te cambia la vida.