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Descuentos MediaMarkt: doble oferta en este portátil gaming Gigabyte, ahorra más de 700€ en la tienda online

Portátiles con inteligencia artificial y especificaciones de última generación, ahora a un precio realmente imperdible

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Gigabyte Aero 16
Javier López Pando

Javier López Pando

Con las ofertas MediaMarkt, a veces es muy fácil ahorrar incluso en los dispositivos electrónicos más caros: solo hay que aprovechar las buenas ofertas. Por ejemplo, en la página web de la tienda, ahora puedes encontrar un excelente portátil para juegos Gigabyte con Copilot+ PC y el hardware más reciente con más de 700 € de descuento sobre el precio de lista gracias a la doble oferta reservada para los miembros de miMediaMarkt.

Ahorra más de 700€

Crea una cuenta en MediaMarkt y ahorra el doble

El modelo es el Gigabyte Aero X16 1VH93ESC64DH, un portátil de gama alta diseñado para usuarios creativos, profesionales y gamers que buscan alto rendimiento, portabilidad y funciones avanzadas de IA. Su diseño es sorprendentemente delgado y ligero, considerando sus especificaciones, lo que lo hace ideal incluso para llevarlo en una mochila.

Este dispositivo cuenta con una pantalla de 16 pulgadas con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles) y formato 16:10, ideal para trabajar con contenido multimedia y realizar múltiples tareas simultáneamente. Su frecuencia de actualización de 165 Hz cubre todo el espacio de color sRGB, lo que se traduce en imágenes fluidas y colores precisos en juegos, películas y vídeos.

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En el corazón del portátil se encuentra el procesador AMD Ryzen AI 7 350, acompañado de una GPU dedicada NVIDIA GeForce RTX 5060 y una NPU dedicada a las funciones avanzadas de IA que ofrece Copilot+. En cuanto a la memoria, dispone de 32 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz y una unidad SSD PCIe 4.0 de 1 TB, lo que proporciona todo lo necesario para una multitarea y transferencia de datos de alta velocidad.

El paquete se completa con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, un puerto USB 4 Tipo-C con Power Delivery, HDMI 2.1 y una cámara web Full HD. Además, el teclado cuenta con retroiluminación RGB personalizable, la compatibilidad con Dolby Atmos mejora el sonido de los altavoces para una experiencia de usuario aún más inmersiva y Windows 11 Home viene preinstalado.

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Detalles de la promoción MediaMarkt

El descuento base para el portátil gaming Gigabyte reduce el precio de 1899 € a 1199 €, un ahorro del 36%. Sin embargo, al crear una cuenta en la web y unirte al programa miMediaMarkt, puedes ahorrar 119,90 € adicionales, reduciendo aún más el precio. El envío es gratuito y está garantizado en un día para muchas zonas.

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