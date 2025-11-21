No hay lugar a dudas: AliExpress es, a día de hoy, uno de los mejores e-commerce donde comprar ordenadores, consolas, smartphones y demás productos electrónicos. A su vez, es una opción excelente para comprar ropa, muebles o artículos para la casa, coche, ... jardín, oficina y mucho más. Podrás encontrar todo lo que necesitas en un mismo lugar, pudiendo hacer un solo pedido. El truco está en saber todas las formas de ahorrar en el momento de hacerlo.

Por suerte, no faltan las opciones. Cada día podrás acceder a decenas de ofertas y cupones AliExpress que te ayudarán a gastar menos. En esta página descubrirás cómo disfrutarlos y, además, encontrarás una lista de los mejores descuentos AliExpress del momento, de tal modo que siempre estés listo para comprar los productos que más te gusten a precios más bajos.

¿Cómo usar cupón en AliExpress?

El primer paso es también el más importante: encontrar el artículo indicado en base a las propias exigencias. Explora el catálogo hasta que lo tengas. Entonces, haz clic sobre él y selecciona la versión deseada antes de pulsar sobre «Agregar al carrito». Repite este paso por cada artículo que quieras comprar, verifica que todo en la cesta de la compra esté correcto y dirígete a la página de resumen del pedido.

En la parte derecha de la pantalla se encuentra el valor total de la selección que has hecho, junto con el botón de compra. Antes de pulsarlo, tendrás que hacer clic en «Código promocional», donde tendrás que escribir el código AliExpress. Confirma pulsando el botón «Usar», de forma que puedas ver el cambio en el precio a pagar y poder finalizar la compra.

Dónde encontrar ofertas en AliExpress

Todas las ofertas AliExpress están disponibles en la página principal de la tienda. Estarán divididas en diferentes categorías como SuperOfertas, Dólar Express y Ofertas de hoy. Pulsando sobre cualquiera de estas opciones serás redirigido a la página dedicada a la promoción. Los descuentos siempre se aplican automáticamente en el carrito, por lo que solamente tendrás que seleccionar el artículo para disfrutar del ahorro.

Es lo mismo para los códigos descuento AliExpress y para los principales eventos promocionales del año. Sin embargo, en el caso de los cupones tendrás que seleccionar el que quieras usar y activarlo manualmente en base a la compatibilidad con los productos que hayas elegido.

¿Cuál es el mejor momento para comprar en AliExpress?

La cantidad de descuentos disponibles en AliExpress hace que cada día sea ideal para la compra de cualquier producto. De todas formas, están eventos como el Choice Day, Black Friday o el 11 del 11 de AliExpress que harán todo mucho más interesante. Las ofertas podrás alcanzar hasta el 80%, permitiendo el uso de cupones descuento AliExpress combinándolos con las promociones activas.

Si aún tienes que hacer tu primera compra y uno de estos eventos está al caer, es mejor que esperes algún día. Es más, podrás combinar los descuentos de bienvenida con las demás ofertas especiales.

FAQ AliExpress - las preguntas más frecuentes

1 ¿Cuántos cupones de descuento puedes usar en AliExpress?

Tan solo podrás usar un código descuento AliExpress por cada pedido. Cada código puede estar sujeto a normas de uso y periodos de validez diferentes. Es aconsejable revisar los términos y condiciones antes de activarlo para saber si es compatible con el pedido que vas a realizar.

2 ¿Dónde puedo ver los cupones de AliExpress?

Los cupones AliExpress se pueden encontrar en la página principal cada vez que hay eventos promocionales activos. También pueden ser códigos promocionales AliExpress de marcas específicas o productos seleccionados; encontrarás estos en sus propias páginas. Por otro lado, puedes entrar en tu perfil de usuario a través de «Mi Cuenta» y, después, hacer clic sobre «Mis Cupones» para ver qué códigos AliExpress son compatibles con tu cuenta y, de esta manera, entender cómo funcionan.

3 ¿Se puede obtener envío gratuito en AliExpress?

Sí. Para la mayoría de los productos no se necesitan cupones AliExpress para obtener el envío gratuito, tan solo tendrás que añadir el artículo al carrito. De todas maneras, esto dependerá del vendedor de los productos que quieras comprar, así como de la distancia entre el almacén y la dirección de entrega. Durante eventos como el Choice Day, el 11 del 11 y el Black Friday la entrega gratuita debería estar siempre activa, sin necesidad de importe de compra mínimo.

4 ¿Se pueden combinar las monedas con otros descuentos?

Sí. Las monedas acumuladas con el login diario, misiones y otras compras pueden ser combinadas con descuentos, incluso con códigos AliExpress.