Código promocional Amazon de 10€ para nuevos usuarios en la APP : APP10

Antes de comprar bebidas, ordenadores portátiles, televisores o cualquier otro producto en Amazon, es aconsejable valorar todas las opciones de ahorro que tienes a tu disposición. No existen únicamente descuentos en la web, sino también cupones Amazon che podrían darte un descuento extra en tu ... carrito. Aprende el arte del ahorro con nosotros, descubriendo cuáles son las mejores ofertas Amazon y cuándo llegan. De esta manera, podrás planificar tus pedidos asegurándote de gastar lo menos posible.

¿Cómo aplicar un código promocional Amazon?

Pulsa sobre el link o botón del código descuento Amazon que más te interesa para dirigirte a la página de los productos sobre los cuales puedes utilizarlo. Recuerda copiar el código antes de seleccionar el artículo que quieras comprar. Una vez lo hayas añadido al carrito de compra, dirígete al proceso de pago y aplica el código promocional Amazon en el campo «Introduce un cheque regalo o un código promocional». Para finalizar, haz clic sobre el botón «Aplicar».

Algunos productos podrían tener un cupón exclusivo para activar directamente desde su página. En este caso, solo tendrás que clicar sobre la casilla correspondiente para la habilitación automática del descuento.

¿Hay algún descuento por primera compra en Amazon?

Sí. De manera frecuente, Amazon permite a sus nuevos clientes activar un descuento especial en su primer pedido. Se trata de una iniciativa promocional por tiempo limitado, con algunas restricciones sobre los productos disponibles. Por otro lado, existe una oferta para tu primera compra recibida en un punto de recogida. Ambos cupones pueden ser utilizados una sola vez con tu cuenta de Amazon.

Con Amazon prime puedes gastar menos con envíos gratuitos y descuentos exclusivos

Tener una cuenta de Amazon con suscripción Prime te da muchas ventajas. En primer lugar, puedes acceder al envío gratuito de Amazon para todos los artículos enviados directamente desde la empresa. Si tienes un almacén cerca, podría llegar incluso el mismo día o al día siguiente.

Por otro lado, tendrás descuentos exclusivos para ti durante todo el año, pero sobre todo en eventos como el Prime Day o la Fiesta de Ofertas Prime. Otros beneficios incluyen Amazon Music gratis, Prime Gaming y pruebas gratuitas, repetibles y durante más tiempo para servicios como Amazon Music Unlimited y Audible.

Amazon Black Friday: disfruta de las mejores rebajas del año

Los descuentos del Black Friday Amazon son la mejor ocasión para comprar artículos de electrónica, informática, moda, cocina, juguetes y muchas otras categorías al precio más bajo. La web del e-commerce ofrece, cada año, grandes ofertas durante todo el mes de noviembre, enlazándolas directamente con las de Navidad de tal manera que puedas preparar con antelación los regalos –¡o hacerte un regalo sin decírselo a nadie!–. Nuestro consejo es que esperes al mes de noviembre para poder aprovechar esta gran oportunidad, accediendo a ofertas superiores al 50%.

¿Cuándo hay descuentos en Amazon?

Amazon propone descuentos diarios en el apartado de «Ofertas». En él podrás encontrar promociones de Outlet, Amazon Renewed para productos reacondicionados, o Amazon Segunda Mano para artículos usados y devueltos por el consumidor.

Si quieres aprovechar las mejores ofertas del año, ten presentes eventos como Amazon Prime Day, Black Friday, Cyber Monday o las promociones navideñas. Durante dichas ocasiones podrás encontrarte también con cupones exclusivos disponibles solo por tiempo limitado.