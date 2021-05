Chupetes para bebés de 0 a 6 meses

26 May

Los chupetes son los grandes aliados a la hora de dormir o calmar a los más pequeños, aunque algunos especialistas afirmen que no es recomendable el uso del chupete en recién nacidos ya que puede afectar a su correcto desarrollo bucodental. Por tanto, la decisión de elegir el mejor chupete para tu bebé no se debería basar tan solo en el color o el diseño que más te guste, sino que hay otros aspectos mucho más importantes a tener en cuenta. El principal problema que se genera si se hace un uso excesivo de un chupete no adecuado es la mordida abierta anterior.

Las marcas especialistas en productos para bebés, han ido investigando en la materia y algunas de ellas han conseguido fabricar chupetes con tetinas fisiológicas que se adaptan perfectamente a las bocas de los bebés sin interferir en su correcto desarrollo. A continuación, vamos a enumerar las características a tener en cuenta a la hora de escoger el mejor chupete para tu bebé:

- Longitud: las tetinas deben ser cortas y planas de esta manera la lengua tiene más espacio en la cavidad bucal.

- Cuello: el cuello debe ser fino, así le bebé puede cerrar la boca casi por completo y más ancho para que la presión de la mandíbula se distribuya mejor.

- Simetría: las tetinas simétricas son reversibles por lo que no pasa nada si el bebé da la vuelta al chupete en la boca.

- Material: la silicona fina aporta mucha calidad y flexibilidad y el látex aporta durabilidad.

- Arandela: no debe se r excesivamente grande para evitar molestias en la cara al bebé.

Una vez claros los puntos a tener en cuenta, vamos a compartir nuestra lista de favoritos:

Chupete MAM Perfect

La marca MAM ha sido de las primeras en sacar al mercado este nuevo diseño de tetina fisiológica. El objetivo es que la tetina sea lo más parecida al pezón e interfiera lo menos posible en el crecimiento de los dientes. Para ello ofrece el modelo Perfect desarrollado junto a ortodoncistas y pediatras. Este modelo se caracteriza por tener una tetina más pequeña y plana que no interfiere en el desarrollo bucodental.

Además, el cuello de la tetina es más fino y flexible lo que ayuda a que la presión de la mandíbula y los dientes se distribuya mejor. Está fabricada con silicona ultra suave para que sea agradable al tacto del paladar del bebé. El producto incluye dos modelos de chupete y caja de transporte y esterilización.

Chupete MAM Perfect

Chupete Suavinex

Otra de las marcas líderes en el sector del cuidado del bebé y la mamá es Suavinex. Ofrece también un chupete con tetina fisiológica que no interfiere en el correcto desarrollo de la cavidad bucal del bebé. Es más estrecha y plana en la base, dejando a la lengua el espacio necesario.

La tetina libre de BPA está fabricada en látex 100% natural extraído de la corteza del Heveas Brasilensis, se trata de un material de color ámbar resistente, blando y muy elástico. En cuanto a la superficie en contacto con la cara del bebé y la arandela, las han reducido al máximo para ofrecer una correcta armonía y reducir el contacto con la piel.

Chupete Suavinex

Chupete Chicco Physio Soft

Seguimos con este modelo de Chicco, otra de nuestras marcas de confianza. En este caso el chupete está fabricado completamente de silicona de gran calidad que ofrece una textura suave, flexible y agradable con la piel de la cara. Al estar fabricados de una sola pieza de silicona, no cuentan con una máscara rígida que pueda molestar al bebé en ciertas posiciones por lo que son perfectos para la hora de dormir.

Gracias a la tecnología physioforma la tetina del chupete se adapta perfectamente a la boca favoreciendo el correcto desarrollo de la misma. Además, los agujeros de ventilación permiten el paso del aire y reducen el estancamiento de la saliva, que normalmente causa irritación en la piel del bebé.

Chupete Chicco Physio Soft

Chupete de silicona NUK

Terminamos nuestra selección con este modelo de la marca NUK con un original estampado con personajes de Disney. NUK ha conseguido mejorar la forma de la tetina para ofrecer una nueva que se parece asemeja mucho más al pezón de la madre. De esta manera encaja perfectamente con la boca del bebé y ayuda a ejercitar los músculos de los labios, la lengua y la cara.

Además, su forma plana evita malformaciones dentales y ayuda a que el bebé sujete bien el chupete y no se le caiga constantemente. Incluye caja para transporte y desinfección.

Chupete de silicona NUK

