Moha Attaoui: «Me desperté varias veces y me preguntaba: ¿lo he soñado?»

Acaba de entrar en la historia. Moha Attaoui (22 años, Beni-Mellal, Marruecos) ha saltado a la élite mundial este pasado viernes en Mónaco. Su nuevo récord de España (1:42.04) en 800 metros ha destrozado los 1:43.65 de Saúl Ordóñez y lo sitúa como el noveno mejor hombre de toda la historia del atletismo a nivel mundial. De golpe se ha convertido en un aspirante a la gloria olímpica para dentro de unos días en París. Está feliz, sorprendido, entusiasmado. Era un récord esperado, pero no con un crono de un nivel tan elevado. Attaoui corrió en Mónaco sin respeto, con gran sabiduría táctica y mostró mucha fuerza al final. La entrevista, por vía telefónica, la realiza recién levantado. Son las diez y media de la mañana. Apenas han pasado doce horas de su récord, un crono impensable.

—¡Vaya carrera! ¿Esperaba una marca así?

—Bueno, sabía que venía muy bien. Estaba empezando a afinar más en entrenamientos y metiendo cosas más rápidas. Sabía que podía bajar de 1:44. Pero, correr en 1:42... uff ¡eso no se me pasaba por la cabeza!

—Supongo que sí salía en busca del récord de España.

—Sí. Eso sí. Porque un crono de 1:43 sí sabía que estaba en mis piernas. La carrera me salió perfecta. Un 11 sobre 10.

—Ese ataque duro, seco, en la contrarrecta se está convirtiendo en su seña de identidad.

—Sí. Por fín he encontrado mi manera de correr. Finalmente tengo mi táctica: ya sé cómo correr. Me ha costado mucho esto.

—Después de lograr este gran crono, ¿cómo ve ahora París?

—Pues lo sigo viendo igual porque el ocho es una prueba muy difícil. Puedes caer eliminado en primera ronda o puedes meterte en la final y allí la puedes liar. Todo el mundo está corriendo muy rápido: el nivel es estratosférico. Estaremos ahí para pelear por todo.

—¿Quién le parece el rival más duro?

—Sedjati, el argelino, el que me ganó ayer. Es durísimo al final. ¡En la última recta le mete a todo el mundo 20 metros!

—¿Cómo llegan los atletas españoles a París?

—Somos una selección bastante potente. Tenemos a Jordan que esperemos nos traiga una medalla de color oro y tambián Peleteiro, Diame... tenemos muchas opciones. El 800 está duro pero Adrián Ben siempre compite muy bien, lo haremos superbien los tres porque Josué Canales viene también pisando fuerte.

—En París ¿ve mejor a Adrián Ben o a Canales?

—Me decantaría por Ben. Por su palmarés.

—Si usted sube al podio en París ¿será una sorpresa?

—¡Hombre, un poco sí! (risas). Con el nivel que hay... piense que al comenzar la temporada mi objetivo era simplemente estar en los Juegos. Y ahora, pensar en una medalla... ¡joder! Es algo increíble. Me costaría asimilarlo. Como este 1:42, que me va a costar unos días hacerme a la idea.

—Mariano García no estará finalmente en los Juegos...

—Me da mucha pena. Fue supervaliente en los Campeonatos de España. Volverá a darnos muchas alegrías. El nivel del 800 en España es muy alto porque hay mucha competitividad: nos hacemos mejores los unos a los otros.

—¿Cómo ha dormido esta noche?

—Mal. No he dormido mucho. Salimos a dar un paseo nocturno por Mónaco, varios atletas, Lorena Martín, Marta García, mi mánager Álvaro Rodríguez, también Miguel Mostaza. Luego me quedé un rato en la recepción del hotel con Lorena, que venían a buscarla ya para irse al aeropuerto. O sea que me acosté a las cuatro y media... Y me despertaba cada dos por tres.

—Cada dos por tres pero feliz.

—Sí. Y me decía: 'a ver a ver ¿esto ha sido verdad? ¿lo he soñado?'. Luego me dormiré en el coche. Me llevará de vuelta a Suiza mi entrenador, Thomas Dreissigacker.

—¿Va a competir más antes de los Juegos?

—No. Ya no. Me vuelvo a Saint Moritz y el día 22 nos concentraremos en Luxemburgo, ya cerca de París y con condiciones y temperatura y eso muy parecidas.

—¿Ha habido algún entrenamiento recientemente que le haya mostrado que estaba en un gran momento?

—Sí. Unas series de 5x120 metros. Ese día me vi rapidísimo. También en una sesión de interval de 200 metros. No me fatigué tanto como otras veces, sensaciones muy buenas.

—¿Odia alguna sesión de entrenamientos?

—El 'doble umbral'. Por la mañana hacemos 4x6 minutos, sin que el lactato llegue a 3. Eso bien. Pero por la tarde... no me gustan los 8x1000 metros. Se me hacen eternos, madre mía. Y se me dispara el écido láctico.

—¿Y cuál es su entrenamiento preferido?

—Las sesiones de 5x300 metros. Las hago a 36-37 segundos. Si las hago con compañeros nos picamos más y las hacemos más rápidas.

—Decía Sebastian Coe que se sufre en los entrenamientos pero no en la competición...

—Estoy muy de acuerdo. Hay días que, entrenando, lo paso fatal. Pero en la competición estás muy mentalizado.

—¿Quién más tiene culpa de esta marca?

—Mi familia, mi entrenador y Moli, mi mánager, que luchó hasta el final para que pudiera correr ayer en Mónaco. Entré a última hora.

—Usted llegó a España con seis años.

—Sí. Nací en Marruecos y mi padre vino a trabajar en la construcción a Torrelavega. Ahorró durante dos años, se pudo alquilar un piso y logró que pudiéramos llegar toda la familia. No era fácil porque éramos cinco hermanos y mi madre.

—¿Qué es lo que más le gusta de Torrelavega?

—Su gente. Siempre nos trataron muy bien. No es una ciudad muy bonita pero ahora, cada vez que viajo, la echo muncho de menos.

—Está afincado en Suiza con la compañía 'On'. ¿Qué planes de futuro tiene?

—Seguir igual. Lo tengo todo, no puedo estar en mejores manos. Voy a aprovechar esto hasta que me echen. Hasta que me digan '¡fuera de aquí!' (risas de nuevo). Espero que no me lo digan nunca. Voy a seguir con este plan. Saint Moritz en verano. Hubo que buscar una sede alternativa para el invierno porque es que había nieve en abril. Y por eso en invierno nos iremos a Sudáfrica, a Dullstroom, un pueblo perdido, jajaja.

—¿Qué atletas admira?

—El Guerrouj. Y ahora, Hoppel, el estadounidense de 800. Es super inteligente en carrera, evita todos los jaleos.

—Yo tengo una apuesta con otro periodista, Carlos Toro. Creo que Ingebrigtsen va a batir el récord mundial de 1.500 metros...

—¡Pues yo creo que la vas a ganar! Ayer me dejó flipado el noruego. Ese récord se lo va a quitar, sí.

—¿Usted se ve subiendo en el futuro al 1.500?

—Sí. Yo creo que sí. Me lo dice todo el mundo. Tengo ya un crono de 3:36.

—¿Hay algo genético en Marruecos para que produzca tantos corredores de alto nivel?

—Seguro que sí. Como los kenianos o los etiopes.

—¿Más genético que por las condiciones de vida?

—Sí, genético.

—Mañana, Alcaraz y final de la Eurocopa...

—Sí, madre mía, qué día. La Eurocopa la estamos viviendo muy intensamente en el grupo de entrenamiento. Hay dos atletas franceses que se pusieron muy chulos antes del partido con España. Pues al día siguiente ¡no aparecieron! Les llamé y les dije: '¿dónde estáis?, jajaja ¡salid!'. Y ahora tengo otro compañero inglés que dice que nos van a ganar. Veremos.

—García Romo también se entrena en su grupo.

—Sí. Es un tío super inteligente, siempre con los pies en la tierra. En París lo hará muy bien. Mario ha sido siempre un espejo en el que me he mirado.

—¿Qué destaca de los métodos de su grupo de entrenamiento?

—Los altos kilometrajes, la fuerza y el trabajo en 'doble umbral'... ¡tengo una caja ahora!

—¿Muchos kilómetros?

—Sí. He llegado a hacer semanas de 150 kilómetros.

—Hablemos de las nuevas zapatillas...

—Esto ha sido una barbaridad. Ha ayudado muchísimo. Con la placa de carbono ayudan a mejorar las marcas en la pista. Y fuera de ella, recuperamos mucho mejor.