Pellegrini: «Queremos ganarle al Leverkusen pero no va a ser definitivo»

Manuel Pellegrini , entrenador del Real Betis, ha analizado el encuentro que este jueves medirá a su equipo con el Bayer Leverkusen en el estadio Benito Villamarín correspondiente a la tercera jornada del Grupo G de la Liga Europa. El técnico chileno manifestaba que «espero que sea un buen partido para los hinchas porque se trata de dos equipos que se preocupan más de construir que de destruir. Vienen haciendo una buena temporada en la Bundesliga y en Europa y no les va a pasar factura la derrota del otro día ante el Bayern. Tenemos que sumar los tres puntos pero el partido no es decisivo porque todavía puede meterse arriba el Celtic. Podemos ganar o perder y aún faltarán nueve puntos. La idea es ganar los tres puntos en casa y es lo que vamos a intentar desde el primer minuto. El Leverkusen es un equipo joven porque son los jugadores que ellos creen que necesitan en este momento pero los resultados demuestran que eso no influye porque casi todos los años se mete en Europa y tiene la experiencia necesaria para que no sea un factor decisivo para el partido de mañana».

Insistía Pellegrini señalando que el doble duelo entre el Betis y el Leverkusen «no van a ser definitivo porque después quedarán nueve puntos y se puede meter otro equipo. Queremos centrarnos en ganar mañana y no pensar en ser primeros de grupo o no».

La baja de Aranguiz es de peso para el Bayer y así lo cataloga Pellegrini. «Es un jugador muy improtante para el Bayer y la selección chilena. Tiene experiencia y gran técnica, lleva muchos años en este equipo y seguramente lo van a echar de menos pero en el caso del Bayer o en el nuestro para cualquier nombre que falte hay un plantel en condiciones para reemplazarlo», aseveraba.

Y apuntaba: «Tienen muchos jugadores peligrosos y otros importantes más allá de Aranguiz. Lo más importante es el funcionamento siempre como equipo. Juega hacia adelante, trata de crear espacios en el campo contrario y salir desde el suyo. Tenemos que estar atentos en la parte defensiva sin perder nuestro, espíritu que siempre ha sido ir hacia arriba».

Es Pellegrini el técnico con mayor porcentaje de victorias en la historia del Betis pero prefería el chileno no prestarle a eso mucha atención. «Es una estadística que refleja ciertos números que son importantes pero no soy afín a eso, sino a que si ganamos al Bayer completamos tres victorias en la Liga Europa. No tengo que mirar atrás. Ganar mañana me daría una alegría mayor todavía. Siento que tenemos un trabajo importante con el plantel de jugadores que ha creído desde el primer minuto, en los momentos malos y buenos. Ha habido espíritu de camaradería, de equipo y creyendo en la idea futbolística que siempre he planteado en en mi carrera. Si a eso le acompañan los resutlado que dicen, mejor todavía», afirmaba.