El Betis le dice adiós a la Champions con la cabeza alta y ya mira a Breslavia (2-2)

El Betis se despidió del sueño de la Champions en Vallecas. Garantizó con el empate en Vallecas acabar sexto pero lo tiene prácticamente imposible para ser quinto. Lo ha intentado hasta el final pero se quedó en la orilla. No acaba la temporada porque tiene ... en mente la final del día 28, un título europeo a las puertas, pero en LaLiga se despedirá con otro éxito histórico: cinco temporadas consecutivas entrando en competiciones europeas. Restan dos jornadas, ante el Atlético y el Valencia, casi como preparación para Breslavia. Para ir con dignidad al Metropolitano y para despedir el Villamarín como se merece. En Vallecas se vio a dos Betis. El que salió en la primera parte, con todos sus titulares, fue poco reconocible y el Rayo se engulló a los de Pellegrini con un 2-0 pleno de intensidad y ganas por su parte, con unos verdiblancos despistados. En la segunda la reacción fue válida para no perder y tener la victoria en la mano pero no llegó. Cucho Hernández protagonizó el cambio de cara con un golazo y luego iniciando la jugada del penalti sobre Abde que transformó Isco. Un 2-2 que mantiene a los heliopolitanos en ritmo pero que le hacen decir adiós a su objetivo caro y sobrevenido del curso.

El Betis de la segunda mitad es el que se quiere ver en Polonia ante el Chelsea, el de la primera dejó mucho que desear. Esas ganas e intensidad no pueden desaparecer, son innegociables. La calidad sí apareció tras el descanso. Luego los cambios desinflaron de nuevo al equipo porque el banquillo no ayudó en exceso. Sabaly se lesionó en el hombro, es la peor noticia. También el adiós a la Champions pero hacer de esa meta una obligación es engañarse al solitario. La campaña es un éxito con el sexto puesto y la final de la Conference. Pase lo que pase.

Pellegrini apostó por el once de gala pero no le salió nada en el arranque en Vallecas. El Betis se preguntó varias veces durante la primera parte qué hacía aquí. Isco se resbalaba, a Antony le costaba generar espacios, la intensidad local era superior, los centrales sufrían, Sabaly se lesionó en la clavícula tras una mala caída por una entrada de Isco que no fue castigada con amarilla... Abde se iba en velocidad y Baillu lo trabó y sí fue amonestado. El juego no era sencillo. Una guerra de guerrillas en las que los franquirrojos entraban con todo, con hambre de Conference. El Betis, saciado con su presencia en la Europa League y con un ojo en la final de Breslavia, no encontraba su sitio. Falta directa de Isco que dio en la barrera cuando tenía buena pinta. Disparo ajustado de Fornals que casi sorprende a Batalla en la nube. Y poco más.

En el minuto 38 Pedro Díaz no se lo pensó y fue directo al grano. Cogió aire en la medular con Johnny Cardoso y Fornals reculando y le pegó desde lejísimos. Adrián estaba unos pasos adelantado y tocó la pelota lo justo para desviarla al larguero. Llegó De Frutos solo para remachar. Estaba habilitado por el tacón de Aitor, descolgado en la banda derecha. De cabeza firmó el 1-0 mientras Adrián, que veía que ya no llegaba, levantaba el brazo en señal de protesta. La reacción del Betis fue agarrarse al partido pero tampoco le salió. Un pase de pecho de Cucho dejaba solo a Isco, que se escurría en su control. No era el día, estaba claro. Hasta el solista más virtuoso desafinaba.

Y Bartra, desesperado, fue duro a por la pelota y se encontró con el pie de De Frutos en la frontal. Lejeune se frotaba las manos. La ajustó abajo al palo de Adrián y firmó el 2-0 en el alargue. Los equipos se iban a los vestuarios con las caras muy diferentes. El Rayo estaba ilusionado con sus opciones europeas y en el Betis, cabizbajos porque estaban dimitiendo del partido y de sus aspiraciones de Champions de forma definitiva y matemática.

Pero había tiempo para reaccionar. Y no es la primera vez que el Betis lo hace. El espíritu de este equipo es increíble. Qué mentalidad. Lo demuestra desde que vuelve a rodar la pelota y ahí es donde Cucho Hernández destaca. La enorme potencia de su tren inferior se impone al acoso de Pathe Cisse y Lejeune. Ninguno puede con él. Sale airoso y con espacio. Corre hacia el área y la defensa rayista se deprime. Aridane espera pero Cucho dispara desde la frontal ajustado. Golazo.

El 2-1 premia al reactivado Betis. Es otro equipo en el campo. Los espacios se cubren mejor, las pugnas van de su lado, la presencia en el campo rival es constante. Esa mejoría tiene reflejo en el área, donde Adrián dispara alto tras combinación. El Rayo tiene algún aviso aislado como el centro lateral al que Adrián no llega y ha de despejar Ricardo con agradecimiento posterior del meta sevillano. Pero el partido está para otro arreón verdiblanco. Cucho, quién si no, arranca el ataque que acabará con el 2-2. Se va por la izquierda y hace trueque de posiciones con Abde, quien espera en el área, recibe, recorta a Lejeune y recibe falta. Penalti. González Fuertes está muy cerca. Lo lanza Isco con fuerza y media altura. Gol y 2-2. El partido está muy vivo de nuevo.

Antony dispara cruzado con la derecha tras pase de Jesús. Isi le hace una dura falta a Lo Celso y no ve amarilla. Otra vez. Tiene bula, parece. Antony, de nuevo, da un pase interesante al que Bakambu casi llega. Pellegrini ya ha activado todos los cambios para el tramo final y están Lo Celso, Jesús Rodríguez, William Carvalho y Bakambu en el campo. Pero sucede poco en el tramo final para el Betis. El Rayo quiere ganar. El Betis también pero ya no tiene el aire del inicio de la segunda mitad. Le dio para un empate que garantiza la sexta plaza pero que le despide prácticamente de las opciones de Champions, a cinco del Villarreal y del Athletic, que aún ha de jugar esta noche, a falta de dos jornadas.