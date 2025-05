Pellegrini: «Llegándonos poco nos hacen dos goles por partido»

Manuel Pellegrini se sigue agarrando a las matemáticas tras el empate en Vallecas y, en cualquier caso, más allá de las opciones de Champions le da mucho valor a que el el equipo no pierda la buena línea futbolística de los últimos meses para afrontar con garantías la final contra el Chelsea. «La mejor manera de llegar a una final es jugar los partidos con rendimientos individuales altos y buen funcionamiento colectivo. El 2-0 no correspondía con lo hecho en los primeros 45 minutos. Sus goles fueron un tiro de 35 metros y un tiro libre. En el entretiempo nos tranquilizamos para seguir jugando y acabar las jugadas con más precisión. Empatamos pero no ganamos», resumía el técnico verdiblanco en sala de prensa.

Hizo autocrítica el Ingeniero porque está recibiendo el Betis bastantes goles en los últimos desplazamientos a domicilio. Y sabe que ahí hay margen de mejora. «Así lo dicen las cifras. Llegándonos poco nos hacen dos goles por partido. Nos pasó con el Leganés, el Osasuna, la Fiorentina... Nos están marcando goles, pero por suerte tenemos volumen ofensivo para remontar los resultados. Quedan dos partidos antes de la final y mientras las matemáticas alcancen lo vamos a intentar manteniendo el espíritu de equipo que estamos teniendo y afinando el funcionamiento defensivo», valoraba el preparador chileno, para quien el empate es el resultado justo: «Sí. El primer tiempo no correspondía con lo que pasó. Empatamos jugando muy bien y luego el Rayo tuvo algunas ocasiones de peligro pero sin la fortuna de la primera mitad. Con lo que pasó en todo el partido, creo que el resultado es justo».

Hubo una sustancial mejoría del Betis tras el descanso, aunque no lo acaba de compartir del todo Pellegrini. «No creo que se haya mejorado mucho en el segundo tiempo, pero hicimos dos goles. Hay mucha credibilidad del equipo en lo que hace manteniendo una línea de juego. El espíritu de equipo refleja el momento en que estamos. Hay que seguir jugando para llegar lo más arriba posible y con rendimiento porque es la mejor forma de llegar a esa final», reiteraba, con el foco puesto no solo en los dos últimos encuentros ligueros sino también en la final del 28 de mayo. En alguna visita a Vallecas había advertido del mal estado de césped y, ahora que ha mejorado el tapete, se le preguntaba por esta cuestión. «Me ha sorprendido gratamente y me ha alegrado muchísimo. No reclamo por mi equipo sino porque la jerarquía de LaLiga merece campos impecables y me alegra muchísimo que lo hayan arreglado».

Quedan seis puntos en juego y el Betis aún mantiene viva la llama de la esperanza por llegar a la Champions. Así lo ve su entrenador: «Mientras las matemáticas nos den, vamos a intentar sumar. No estamos contentos con los dos empates. Ellos, en la primera parte, se pusieron 2-0 casi sin patear a portería, con un tiro lejano y un libre directo. En la segunda parte tuvo el equipo la virtud de no bajar los brazos y conseguimos remontar pero no llevarnos los tres puntos», reflejaba en su comparecencia posterior al choque en declaraciones a DAZN.

«Les dije que lo que habíamos hecho, sin ser brillante, no era para estar 2-0 abajo, y que había que tener tranquilidad porque ya lo habíamos hecho en partidos anteriores manteniendo nuestra línea de juego. Pudimos darle la vuelta al partido pero desgraciadamente no pudimos ganarlo», dijo cuando se le inquirió sobre su charla al plantel en el descanso, cuando el Betis caía por 2-0.

Y, claro, se le cuestionaba si piensa que los jugadores tienen la final en la cabeza «No, no lo creo. Contra el Osasuna jugamos tras 120 minutos de juego y hoy teníamos partido de visita ante un equipo que viene jugando muy bien en casa y al que sabíamos que no íbamos a superar fácilmente. No pudimos sumar de a tres, pero queremos sumar la mayor cantidad de puntos posibles dentro de una línea futbolística y veremos hasta dónde nos da», apuntó Pellegrini.